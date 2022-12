Ramona de la Clejani a pierdut sarcina, după trei luni de calvar! Artista trebuia să devină mamă pentru a patra oară: „Am avut o perioadă de calvar”

In articol:

Ramona de la Clejani traversează una dintre cele mai grele perioade din viața sa. Când credea că nimic nu va mai fi la fel și că totul sa se va schimba radical când va deveni mămică din nou, a aflat că a pierdut sarcina.

Cu sufletul făcut bucăți, a oferit o serie de declarații despre cum a decurs viața sa după ce a aflat că visul i s-a spulberat.

Ramona a dus o viață grea și a avut parte de numeroase episoade în care a fost nevoită doar să supraviețuiască. Acum, după ce a devenit mamă de 3 ori, urma să aducă pe lume un nou copil, însă a primit o lovitură de la viață când a pierdut sarcina. Măcinată de durere, a încercat să își regăsească liniștea, ajungând la concluzia că cel mai bine este să se încreadă în continuare în socotelile pe care le are Dumnezeu cu fiecare în parte.

Ramona Manole a pierdut sarcina

Ramona Manole a pierdut sarcina după ce a făcut avort spontan. În urma investigațiilor, s-a ajuns la concluzia că stresul din ultimele luni a fost cauza care a dus la o asemenea întâmplare. Călătoriile în străinătate din ultima vreme, oboseala acumulată și nopțile nedormite au fost factorii problematici, care au adus-o în situația în care să piardă cel de-al patrulea copil, pe

„De fiecare dată când mă lovesc de obstacole încerc să depășesc cu zâmbetul pe buze. Am avut o perioadă de trei luni de calvar. Oboseala, stresul mi-au agravat sarcina, până când, într-o seară, am făcut avort spontan. Mă simt datoare, față de felicitările oamenilor. Le mulțumesc pentru tot. Pe de altă parte, mă gândesc că poate așa a vrut Dumnezeu. Pentru că relația pe care o am, din viața mea, nu funcționează așa cum eu mi-am dorit. Las totul în mâna lui Dumnezeu. El știe cel mai bine ce este bine pentru mine”, a declarat Ramona Manole, conform Spynews.

Fiica lui Ioniță se la Clejani, scandal cu o companie aeriană

Ramona Manole este solicitată adesea să cânte în afara țării, astfel că drumurile lungi cu avionul au devenit deja o obișnuință pentru ea și pentru echipa ei. Recent, a avut parte și de o întâmplare cu totul neplăcută în Marea Britanie, după ce a rămas blocată în aeroport, în prag de sărbători.

După ce a așteptat preț de câteva ore următorul zbor spre România, a aflat că și acest zbora fost anulat, fiind nevoită să vină acasă la fiicele sale cu mașina în zilele următoare. Artista nu a lăsat lucrurile la voia întâmplării. Alături de colegii săi, a decis să dea în judecată compania aeriană, conform aceleiași surse.