Ramona de la Clejani l-a dat în judecată pe Fulgy! E oficial: fiica nelegitimă a lui Ioniță cere protecție față de fratele vitreg! EXCLUSIV

Ramona de la Clejani a depus, prin intermediul avocatului ei, o solicitare de eliberare a unui ordin de protecție împotriva fratelui ei vitreg, Fulgy. Femeia susține că primește amenințări ”zi și noapte” din partea tânărului și că nu mai doarme din cauza acestuia.

Ramona de la Clejani a cerut protecția judecătorilor de frica lui Fulgy

Acțiunea în instanță a fost înaintată joi, 8 iulie 2021, la Judecătoria sectorului 2, iar o decizie în acest sens va fi luată de magistrați în următoarele 5 zile. Atât durează ordinul de protecție provizoriu pe care Ramona l-a obținut deja de la poliție. În funcție de decizia judecătorilor, acesta va putea fi prelungit de la câteva zile până la câteva luni. Ramona va trebui însă să demonstreze că Fulgy char reprezintă un pericol pentru ea.

Fulgy nu se mai potolește

Scandalul dintre Ramona Roxana Calu (pe numele ei real) și Fulgy a plecat de la câteva remarci pe care fiica lui Ioniță le-a făcut pe pagina ei de socializare în legătură cu scandalul drogurilor în care fratele ei vitreg este implicat în aceste săptămâni. După ce Dan Manole s-a externat de la clinica unde a stat recent, el ar fi început s-o amenințe pe Ramona, conform spuselor acesteia.

Ramona îl cheamă în instanță pe Fulgy

„Toți prietenii m-au susținut și m-au îndrumat să merg la poliție. Eu vreau să știu un singur lucru, dacă eu am vorbit frumos, m-am comportat frumos, de ce să mă ameninți în halul acesta, de ce să-mi ameninți copiii? Cea mai mare supărarea a mea este că părinții lui nu iau atitudine. Acum întreb și eu statul român de ce acest băiat care crește căței, care crește maimuțe, care crește cine știe ce animale, de ce stă în libertate. Eu îl voi ajuta. Eu cu mâna mea îl bag în ospiciu pentru că a spus că vine să-mi vioeze fetele, că vine să mă violeze și pe mine pentru că mama mea am luat-o de la aeroport și era mai mult leșinată, am dat cu apă pe ea pentru că a auzit discuțiile de acolo că totul este virtual și vă dați seama, numai mamă să nu fii, așa cum și doamna Viorica se bătea cu pumnii în piept că își iubește copiii, la fel îmi iubesc și eu copiii și familia”, a mărturisit Ramona de la Clejani.

Ramona: ”Copiii mei au fost amenințați”

Recent, Ramona a confirmat că are un ordin de protective provizoriu care îl împiedică pe Fulgy să se apropie de ea.

Ramona de la Clejani, alături de Adriana Bahmuțeanu și avocatul ei

„Polițiștii mi-au făcut un ordin de protecție provizoriu. Se vor lua măsuri în continuare. Îl am la mine. Pentru 5 zile trebuie să stea la 50 de metri distanță. În continuare, se va merge în instanță. Nu am nimic cu nimeni. Mi-e frică să mai răspund la telefon, că sunt contactată de intermediarii acestei familii. Vor să tac, să retrag totul. Nu cred că merită să dau nume. Sunt din partea familiei.(...) Copiii mei au fost amenințați că vine să îi violeze Fulgy. Am ieșit să vorbesc pentru că mi-este frică de Fulgy. Eu nu dorm noaptea”, a spus Ramona de la Clejani la un post de televiziune.