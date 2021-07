Viorica de la Clejani, prima reacție după ce Ramona Manole a declarat că Fulgy a amenințat-o cu moartea: „Lasă-ne cu balivernele tale”

Viorica și Ramona de la Clejani 11:11, iul 6, 2021 Autor: Madalina Kovacs

Viorica de la Clejani a intervenit, după ce Ramona Manole, fiica dintr-o relație anterioară a lui Ioniță de la Clejani, a ieșit public și a declarat că Fulgy i-a trimis mai multe mesaje de amenințare. Tânăra spune că se teme pentru viața ei și a copiilor ei, ba chiar că va face tot ce-i stă în putință pentru a-și proteja familia.

„ Nu am vrut să intru în acest scandal cu Fulgy. Se pare că nu am cu cine să vorbesc. Vreau să se ia atitudine de această dată în România. Vreau ordin de protecție, mă simt în nesiguranță, eu și fetițele mele. Am copiii cu mine. Îmi este foarte frică.(...)

Eu cu mâna mea îl bag în ospiciu pentru că a spus că vine să-mi violeze fetele, că vine să mă violeze și pe mine pentru că mama mea am luat-o de la aeroport și era mai mult leșinată, am dat cu apă pe ea pentru că a auzit discuțiile de acolo că totul este virtual și vă dați seama, numai mamă să nu fii, așa cum și doamna Viorica se bătea cu pumnii în piept că își iubește copiii, la fel îmi iubesc și eu copiii și familia”, a declarat Ramona Manole la un post de televiziune.

Se pare că și Viorica de la Clejani va face orice pentru a-și proteja familia.

Ea a reacționat după dezvăluirile făcute de Ramona.

Viorica de la Clejani[Sursa foto: Captură video ]

Vioric de la Clejani, tună și fulgeră după ce Ramona a dezvăluit că Fulgy o amenință

Artista nu a mai suportat cuvintele Ramonei Manole la adresa fiului ei și a ieșit la atac.

Într-un filmuleț postat pe TikTok, platformă unde Viorica de la Clejani este foarte activă, ea i-a dat pseudonimul de „Lia” fiicei lui Ioniță dintr-o relație mai veche. Blondina o sfătuiește pe tânără să pună mâna să studieze mai bine decât să vorbească despre familia ei. De asemenea, ea i-a făcut și o caracterizare dură acesteia.

„Era odată ca niciodată o cântăreață pe nume Lia. Ea era foarte boccie, nu știa să cânte nimic și mai era și urâtă, săraca. Ce credeți că făcea Lia? Se ducea pe la televiziuni și se plângea că o omoară Fulgy, că o amenință Fulgy. Băi, Lio, pune mâna și studiază, lasă-ne cu balivernele tale, cânți prost, sora mea”, a spus Viorica de la Clejani pe TikTok.

