Ramona, fosta concurentă a sezonului 2 Puterea dragostei, a vorbit în noul vlog al Reei și Tinei despre reîntoarcerea în sezonul 3 al emisiunii și a recunoscut că ar forma un cuplu cu Livian în sezonul 3.

Aceasta nu s-a sfiit să recunoască faptul că îl place pe Livian și singurul motiv pentru care nu a făcut pași spre el a fost Bianca. Ramona a spus că i-a păsat de iubita lui Livian, cu toate că la momentul respectiv cei doi nu erau împreună. Acum, însă, Ramona e decisă să pună fericirea ei pe primul plan, iar dacă Livian ar face pași către ea, nu ar rata șansa de a forma un cuplu cu acesta

„Sinceră să fiu nu am fost la Cluj și nu voi merge. Nu am mai ținut legătura cu Livian după emisune. Chiar nu am de ce să mă duc după el. Dacă ar veni la mine, i-aș deschide ușa și aș zice Bună, Livian. Întrebată dacă ar forma un cuplu cu Livian în sezonul 3, Ramona a dat un răspuns care o va scoate din minți pe Bianca.

Da, aș forma. Aș vrea să fiu cu Livian. Mi-a păsat de Bianca. De aia nu am făcut pași. Dar până la urmă fericirea mea este mult mai importantă și este pe primul loc. Eu zic că vom fi împreună în sezonul 3. Mă întorc. Livian, dacă nu erau susținătorii, era cu mine”, a spus Ramona despre o posibilă relație cu Livian în sezonul 3.

Ramona l-a făcut praf pe Nikolas Sax. Ce a putut să spună despre el? „Când l-am văzut în față...”

Ramona a vorbit și despre Nikolas Sax, cel cu care s-a tot speculat că ar avea o relație. Fosta concurentă a sezonului 2 recunoaște că a vorbit cu artistul, dar zice că în momentul în care l-a văzut în realitate nu l-a plăcut deloc, el fiind foarte mic de înălțime.

„Între noi doi chiar nu a fost nimic. În seara aia ne-am întâlnit pentru prima dată. Aparențele înșală foarte mult. Nu ne potrivim. Vreți să fiu sinceră cu voi? Eu am avut alte așteptări și când l-am văzut în față, nu mi-a plăcut. Sincer”, a spus Ramona de la Puterea dragostei în vlogul Reei și Tinei.