Gabriel, finalistul de la Puterea dragostei, concurent la Survivor? După Iancu Sterp, se pare că și alți concurenți de la Puterea dragostei își doresc să ajungă în Republica Dominicană, pentru a-și testa limitele, departe de lume și de ce îți poate oferi ea. Drept dovadă, imediat ce s-a terminat finala din acest sezon 2, unul dintre participanți a spus clar, cu subiect și predicat, că s-a înscris la competiția din Republica Dominicană, surprinzător, chiar de acum trei ani!!!

Gabriel, finalistul de la Puterea dragostei, concurent la Survivor? ”M-am înscris la Exatlon încă din primul an”

Imediat dupăce marea finală s-a terminat, într-un live exclusiv pe WOWbiz.ro, Gabriel avea să spun că visului lui a fost dintotdeauna acela de a participa la astfel de reality-show-uri sportive. ”M-am înscris la Exatlon încă din primul an, dar nu a fost să fie. Am dat probe, mi s-a spus că sunt ok, dar atunci, nu s-a concretizat nimic. Mi-a părut rău că nu am putut ajunge acolo, ar fi fost o provocare a vieții mele. Însă, încă mai cred că am șansa mea, de aceea, voi încerca la noul sezon Survivor! De data aceasta, sper să fie cu noroc”, a declarat finalistul Puterea dragostei.

Gabriel vrea să îl întreacă pe Iancu Sterp la Survivor

Gabriel, finalistul de la Puterea dragostei, concurent la Survivor? Mai mult decât atât. Gabriel consideră că poate face o figură frumoasă în Republica Dominicană, poate chiar mai bună decât Iancu Sterp. ”Sper să am și eu la fel de multe șanse, exact cum a avut Iancu, pe care îl consider un sportiv adevărat. Eu totușiu, sunt fotbalist profesionist și sunt antrenat pentru astfel de concursuri, așa că, dacă voi fi selectat, cu siguranță, voi demonstra poate mai multe decât...fostul meu coleg din Turcia”, a mai comentat Gabriel, care s-a întors în țară și deja a decis că se va pregătă puternic în aceste luni, pentru a putea fi în formă. ”M-am dus la sală,am făcut miscări și sper să o țin tot așa”, a conchis el pentru WOWbiz.ro

Gabriel, finalistul de la Puterea dragostei, concurent la Survivor? Cine a mai dat probe din casă

Gabriel, finalistul de la Puterea dragostei, concurent la Survivor? Gabriel nu este singurul băiat din casa Puterea dragostei care își dorește să ajungă în Republica Dominicană! WOWbiz.ro a dezvăluit, în exclusivitate, că și Alex Bobicioiu vrea același lucru. ”Mi-ar fi plăcut să ajung în Republica Dominicană în sezonul 1, este un show total diferit, interesant, provocator, în plus, eu sunt o fire sportivă. De aceea, m-am înscris! M-am prezentat la probe și am scos timpi buni pe trasee, dar nu am avut noroc să fiu selectat. Poate, data viitoare! Mă bucur însă pentru Iancu, este foarte bun și sper să câștige competiția”, a comentat Alex la emisiunea ”Ștafeta mixtă”!