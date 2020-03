Andreea Mantea a avut mai multe curiozităţi în ceea ce o priveşte pe Ramona, noua concurentă din casă, asa ca a luat-o la întrebări, în urmă cu câteva zile. Dezvăluirile făcute de tânăra concurentă sunt incredibile. Vezi cine este tatăl copilului ei şi cum a trăit şatena când era într-o relaţie cu acesta.

Protagonista noastră a spus, când şi-a făcut o scurtă caracterizare, că este o fire calmă şi nu se enervează cu uşurinţă. Ramona mai are un nume, Mery, şi declară ca nu şi-a găsit încă un iubit, după povestea de dragoste tristă pe care a trăit-o.

Copilul femeii de 25 de ani este la părintii ei, care l-au crescut de mic. Băiatul ei este mai mult un frate pentru ea, după cum a povestit, pentru că micuţul este în grija bunicilor lui de când avea câteva luni.

Tatăl fiului ei este un cetăţean român de etnie rromă care provine dintr-o familie extrem de conservatoare, iar legile staborului erau respectate cu stricteţe în comunitatea în care trăia şi Ramona, împreuna cu iubitul ei. Fata spune că el este cel care a greşit şi că relaţia lor s-a destrămat imediat după ce ea a născut, după doar un an şi jumătate de convieţuire.

Acesta este mesajul dureros pe care Ramona i l-a trimis fostului ei iubit, imediat după despărţire.

"Am pierdut multe în viaţă, dar cel mai mult mă doare şi regret că am pierdut cea mai importantă persoană din viaţa mea. L-am întâlnit pe el, pe băiatul pe care l-am iubit cel mai mult, dar pe el a trebuit să-l părăsesc, obligată de cei din jur, care, cică, îmi voiau binele. Aşa am mai pierdut o persoană importantă!!! Acum am rămas aproape singură, iar suferinţa m-a schimbat în rău...Am pierdut tot ce aveam mai de preţ. Oare mai am de pierdut ceva?", este mesajul cutremurător postat de tânără imediat după despărţirea de tatăl copilului său.

