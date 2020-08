Ramona, dezamăgită de Nikolas Sax la prima întâlnire

In articol:

Ramona, fosta concurentă de la Puterea Dragostei a vorbit o perioadă bună cu Nikolas Sax. Manelistul chiar a spus că ar vrea să intre în casa Puterea Dragostei pentru Ramona, însă acest lucru nu s-a mai întâmplat. Ramona și Nikolas s-au cunoscut pentru prima dată față în față la ziua Bernei, unde a fost invitat de Philip.

Cei doi s-au întâlnit acolo au stat de vorbă și povestea s-a oprit în acea seară. Ramona a spus că a fost dezamăgită când l-a văzut în reașitate și că a avut alte așteptări.

„A fost invitat și Nicholas Sax. Între noi doi chiar nu a fost nimic. În seara aia ne-am întâlnit pentru prima dată și după nu ne-am mai întâlnit. Nu ne potrivim! Vrei să fiu sinceră? Eu am avut alte așteptări și când l-am văzut în față... nu mi-a plăcut! Ăsta e adevărul! Îmi pare rău!”, a spus Ramona pe vlogul Reei și Tinei.

Ramona de la Puterea Dragostei, adevărul despre iubitul ei

De când a ajuns din nou în țară au ieșit la iveală diverse zvonuri conform cărora, Ramona ar avea un iubit. Întreabtă de Reea și Tina care este adevărul despre presupusul iubit și despre fotografiile pe care le-a postat pe Instagram, ea a răspuns cât se poate de sincer.

„Într-adevăr am ieșit cu fostul meu, dar nu am o relație pentru că nu sunt pregătită să am o relație. Sunt singură și aștept să mă întorc în sezonul trei pentru că am văzut că au intrat niște băieți... superbi! Poate, poate...”, a spus Ramona de la Puterea Dragostei pe vlog.