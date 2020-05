In articol:

Ramona de la Puterea Dragostei a dezvăluit într-un live al colegei sale de cameră, Ella, că e îndrăgostită de Nikolas Sax.

”Sunt foarte îndrăgostită de el. Mă enervează uneori că nu-mi răspunde la telefon. Îl aștept aici, la Puterea dragostei, dacă nu, o să ne întâlnim afară și sperăm că totul o să fie bine între noi doi”, a mărturisit Ramona de la Puterea dragostei despre Nikolas Sax.

Citeste si: Cât de frumoasă e sora Ramonei de la Puterea dragostei!

Nikolas Sax, prieten cu Bogdan Mocanu, surprins în timp ce se săruta cu Loredana Chivu

Nikolas Sax nu este doar un artist cunoscut în lumea manelelor, el a fost mereu apropiat de concurenții de la Puterea Dragostei. De altfel, el este bun prieten cu Jador și cu Bogdan Mocanu, cu care a și colaborat.

Citeste si: Nou cuplu la Puterea Dragostei?! Ramona, declarație de dragoste pentru Livian: „Ceva frumos între noi (...). Dragoste”

Citeste si: Ramona de la Puterea dragostei, înregistrată în baie: "Am stat cu el și avea mereu telefonul la ureche"

În urmă cu câteva luni, Nikolas Sax a fost în mijlocul unui scandal după ce au apărut imagini cu el sărutându-se cu Loredana Chivu. Cei doi erau în avion, alături de Bogdan Mocanu, se întorceau de la un evenimnet din străinătate, iar poza a fost făcută de un pasager. Atunci, Nikolas Sax nu a fost deranjat de imaginea făcută publică, mai ales că așa cum a declarat era singur, tocmai se despărțise de iubită. (Vezi ce a spus si Loredana Chivu despre Nikolas Sax)

"Eu si Loredana Chivu suntem prieteni foarte buni si sper sa ramanem la fel si pe viitor. Ce s-a intamplat in avion? Cred ca pot spune ca ne-a luat putin valul. Nu pot spune ca este o relatie intre noi, nici macar una la inceput. Mocanu n-a zis nimic desi cred ca a vazut si el cu coada ochiului ceva... Despre fosta iubita... Probabil ca a vrut sa-si faca putina reclama. Eu, in prezent, nu am nici o relatie, asa ca nu a avut cine sa planga la aparitia imaginilor astea. De fapt, cred ca au fost vreo 10 foste iubite care au varsat o lacrima cand au vazut filmarea... Nu stiu cine ne-a filmat. Am o banuiala, era o fata bruneta care era "geana" pe noi in avion", a declarat Nikolas Sax în exclusivitate pentru Wowbiz.ro.