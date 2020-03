Bombă cu ceas în showbiz! În weekend, Loredana Chivu a fost filmată în timp ce se săruta cu un manelist celebru. Este vorba despre Nikolas Sax, un tânăr alături de care, ea a apărut de mai multe ori în ultima vreme, mai ales că și colaborează pe plan artistic, în nenumărate concerte în țară și în străinătate.

În imagini, se poate observa că Loredana Chivu se afla în avion cu Bogdan Mocanu și Nikolas Sax. Cei trei tineri se duceau spre un eveniment și, în timp ce concurentul de la Puterea Dragostei dormea, manelistul și focoasa dansatoare se sărutau pasional, chiar lângă el. Întreaga scenă a fost imortalizată de un alt pasager, transformat ad-hoc în paparazzii, apoi, ca orice ”băiat bun”, a ținut să pună pe adresele de socializare întregul moment de tandrețe!

Citeste si: Prima reacție a Mălinei, iubita lui Nikolas Sax, după ce manelistul s-a sărutat cu Loredana Chivu: „Am avut un șoc!”

Citeste si: Loredana Chivu, mesaj dramatic: ”Trec printr-o perioadă foarte grea! Am o cruce grea de dus!”

Loredana Chivu a spus totul despre sărutul cu Nikolas Sax! ”Nu suntem împreună”

Curioși să aflăm dacă între cei doi există cu adevărat o poveste de dragoste, am contact-o telefonic pe Loredana Chivu, care, cu sinceritatea, avea să facă lumină în subiecult fierbinte care, azi, a făcut ca internetul să ia, pur și simplu, foc!

Loredana Chivu a spus totul despre sărutul cu Nikolas Sax, ba mai mult, avea să se și amuze de situație! ”A fost doar o chestie de moment, o glumă, nimic mai mult. Nu e nimic serios între noi! Vă spun sincer, nu suntem împreună. Am făcut o mie de tik-tok-uri până acum și am râs de fiecare dată pe marginea lor! Eu și Nikolas suntem doar prieteni și cam atât! Restul sunt doar speculați”, a spus frumoasa blondă, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro!

Ce a spus iubita lui Nikolas Sax pe adresa de socializare

Pe de ală parte, nu este prima dată când Loredana Chivu a fost surprinsă în compania manelistului, însă nimeni nu credea că între ei ar putea exista ceva mai mult decât o prietenie și o relație profesională, mai ales că bărbatul are și o iubită acasă, Mălina. Aceasta avea să dea și ea un răspuns azi, pe adresa de socializare, în care, sirprinzător, a spus că s-a despărțit de manelist, însă, cu toate acestea, apropierea dintre el și Loredana nu îi cade bine. ”Ce vreau să înțelegeți că eu nu mai am nicio treabă cu Nikolas și că atât el cât și eu suntem liberi să facem ce vrem. Da, a fost oarecum un șoc și pentru mine, dar nu am așteptări de la o persoană care nu ar fi prima oară când calcă strâmb. Am avut o zi foarte grea și numai eu știu ce este în sufletul meu și chiar nu încerc să mă victimizez și nu caut atenție și compasiune, dimpotrivă, aș vrea să mă lăsați în pace și să nu îmi mai scrieți sau să mă întrebați despre acest subiect pentru că nu îmi face plăcere să vorbesc despre asta. Sper că mă înțelegeți. Considerați că eu nu fac parte din ecuația asta. Este cel mai bine așa”, a spus Mălina pe contul ei de Instagram.