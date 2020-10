Ramona de la Puterea Dragostei, dezvaluiri despre Livian [Sursa foto: Instagram]

Ramona de la Puterea dragostei se află în Germania, acolo unde locuiește cu băiețelul ei și cu familia. A fost o perioadă în care în emisiune se vorbea despre faptul că Livian o place pe Ramona și că ar putea forma un cuplu cu aceasta. De fiecare dată însă, Ramona a explicat că ea și Livian sunt prieteni, se înțeleg bine, dar...doar atât!

Apoi, în ultimele săptămâni îniante de finala Puterea dragostei sezonul 2, atitudinea Ramonei s-a schimbat față de Livian. Iar acum, după ce fostul iubit al Biancăi Comănici a mărturisit că are o altă iubită, Ramona a făcut o mărturisire.

”Nu vreau să vorbesc despre Livian. Însă eu știam din emisiune că el are iubită. Și am spus în emisiune acest lucru atunci, dar... Nu am mai vorbit cu el din Turcia, nici cu Bianca nu am vorbit. Dar, eu de altfel, nu am fost niciodată prietenă cu ea”, a mărturisit Ramona, care își dorește să se întoarcă la Puterea Dragostei și în sezonul 3.De altfel, în perioada în care Ramona vorbea despre faptul că Livian are o iubită acasă, aceasta era acuzată că este geloasă pe Bianca.

Livian a dezvăluit că Florentina e iubita lui încă din martie

Livian a mărturisit recent că Florentina este iubita lui încă din luna martie, adică din perioada în care era la Puterea dragostei și părea că vrea să continue relația cu Bianca Comănici. "Am jucat un rol din martie, am strâns din dinți, am lăsat capul jos. Am în mine o perversitate foarte mare, pe care o aplic în cazuri extreme. Am luat-o pe fata asta și am adus-o în punctul în care e acum. O iau și pe fata asta și, în viziunea mea, o iau și o aduc unde îi e locul în capul meu. Acum suntem în cunoaștere. De ce? Fetele au tendința să se piardă în detalii, nu să evolueze. Puteți să mă numiți „Sfântul femeilor” pentru că orice femeie o pot tranforma într-o doamnă din toate punctele de vedere. Ăsta-s eu, un golănaș, un derbedeu, cum vreți voi.", a spus Livian într-un vlog.