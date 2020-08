Ramona le declara razboi noilor concurenti de la Puterea dragostei

In articol:

Ramona, fosta concurentă de la Puterea dragostei sezonul 2, se află acum în Germania, acolo unde locuiește cu familia sa, dar și cu fiul său. Ramona susține că se pregătește să reintre în casa Puterea dragostei, iar concurenții de acolo trebuie să se teamă de ea.

”Îmi doresc să reintru în sezonul 3 Puterea dragostei. Rezolv cu viza și plec la Istanbul. După 4 luni petrecute în Turcia, trebuie acum să rezolv problemele cu actele, dar apoi mă întorc”, a spus Ramona, fosta concurentă Puterea dragostei.

Alexandra de la Puterea Dragostei este luată în vizor de Ramona

Ramona spune că a aflat multe lucruri despre noii concurenți și că aceștia ar trebui să se teamă de ea, de dezvăluirile pe care le va face. Iar prima sa ”victimă” va fi Alexandra, pe care nu o place.

”Nu o suport pe Alexandra. Am vrut să pun câteva mesaje cu un concurent intrat în casa Puterea Dragostei care, ce credeți, are și cuplu. Am vrut să pun mesajele să vadă și fata (n.red Alexandra) ce are lângă ea, poate nu se mai dă așa interesantă”, a spus Ramona, lăsând să se înțeleagă că mesajele făceau referire la Nicos.

Alexandra si Nicos formeaza un cuplu la Puterea dragostei

Ce spune Ramona, despre concurenții Puterea dragostei sezonul 3

Din Germania, Ramona a vorbit despre noii concurenți de la Puterea dragostei, despre care crede că sunt falși. Ramona a mărturisit că îi place însă de Mădălina și de David.

”Vreau să văd ce fel de băieți au intrat în casa Puterea dragostei. Nicos avea relație acasă. Fetele care au venit acolo doar pentru celebritate, au venit cu lecția învățată de acasă. David îmi place pentru că este un băiat ok, care respectă fetele. Mădălina îmi pare cea mai sinceră de acolo. Iar, Mona încearcă să o copieze pe Pirui, dar nu are șanse”, a mai spus Ramona, fosta concurentă de la Puterea dragostei.