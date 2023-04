Ramona Olaru a dezvăluit ce se întâmpla între ea și Cuza în emisiune, când camerele de filmat se opreau. Cum au reușit să lucreze împreună, imediat după despărțire: "A ajutat și lucrul acesta"

In articol:

Ramona Olaru și Cuza de la Noaptea Târziu au avut parte de o relație cu multe coborâșuri și suișuri, trecând peste multe împăcări și despărțiri. Din nefericire, cei doi s-au separat definitiv din cauza neînțelegerilor, însă imediat după ce și-au spus adio au fost nevoiți să lucreze împreună, în cadrul aceleiași emisiuni.

Asistenta TV a dezvăluit care a fost relația lor și cum au reușit să colaboreze în plan profesional, ținând cont că au împărtășit o poveste de dragoste.

Cum a primit Ramona Olaru vestea că va lucra cu fostul ei iubit, Cuza, imediat după despărțire

Invitată în cadrul podcastului moderat de Ameri Nasrin, Ramona Olaru a făcut dezvăluiri surprinzătoare despre momentele în care a trebuit să lucreze cu fostul ei iubit, Cuza, după ce au decis să meargă pe drumuri separate.

Vedeta a mărturisit că primele luni au fost foarte dificile, întrucât au fost nevoiți să colaboreze profesional imediat după ce au luat hotărârea să nu mai formeze un cuplu în viața personală. Asistenta TV a trecut cu greu testul, pentru că, spune ea, situația în care s-a aflat a fost una incomodă. Cât despre ceilalți bărbați cu care a avut o relație, blondina susține că nu a rămas prietenă cu niciunul dintre ei.

Ea mărturisește că nu crede în schimbare după despărțire și nici în amiciție, după ce doi oameni au împărtășit o poveste de dragoste și momente intime.

Ramona Olaru, despre momentul în care a trebuit să lucreze cu Cuza, după despărțire [Sursa foto: Captură YouTube]

Citeste si: Ce nume va purta Deea Maxer după divorț? Va păstra sau nu numele lui Dinu Maxer. Ce decizie a luat artista- kanald.ro

Citeste si: Halucinant! Ce i-au făcut polițiștii unei femei care fura mâncare dintr-un magazin- stirileprotv.ro

Citește și: Ramona Olaru, replică tăioasă pentru noua iubită a lui Cătălin Cazacu? ”Știți care este diferența între mine și actuala?” Dani Oțil și Răzvan Simion au rămas muți de uimire

Citește și: ”Singurătatea în doi este cea mai mare pedeapsă” Cuza, despre relația pe care a avut-o cu Ramona Olaru? Iubește sau nu iar artistul?

“Ameri Nasrin: Există prietenie după o relație de iubire?

Ramona Olaru: Nu, nu! Eu cu bărbații cu care am fost în relații nu mai am nicio legătură, de nicio natură. De ce aș avea? Dacă tu n-ai fost ok cu mine în perioada în care mă cunoșteai, cum ai putea fi după aceea? Ce mai ai tu să-mi dai?

Ameri Nasrin: Dar bine, uite, o relație frumoasă, dacă îmi permiți, de amiciție/colegialitate e cu fostul iubit, Cuza

Citeste si: Adrian Minune, internat de urgență la spital cu un abces în organism! Cum se simte artistul de muzică de petrecere în aceste momente- kfetele.ro

Citeste si: Calendar ortodox 5 aprilie 2023. Ce sfinți sunt cinstiți miercuri?- stirilekanald.ro

Citeste si: Cazul unui turist căruia un hotel din Tilburg, Olanda, i-a refuzat cazarea pe motiv că e român generează dezbateri- radioimpuls.ro

Ramona Olaru: Nu, e de colegialitate. Putem conviețui (n. red la locul de muncă), dar nu putem vorbi în afara platoului. Ce spuneam mai devreme, dacă în perioada cât ai fost lângă mine nu ai avut lucruri bune și normale în legătură cu mine, cu siguranță de atunci nu o să ai. Și plus că am chestia asta, ce a fost în trecut, de ce să mai car după mine? Ce poți tu să îmi mai dai, ce lecție, ce sfat? Nu, n-ai.

Ameri Nasrin: A fost o situație jenantă la început (n. red situația cu fostul ei iubit, Cuza)?

Ramona Olaru: Da, foarte rău. A fost rapid, atunci, n-aveai timp să te aduni. Noi ne-am despărțit și duminica lucram împreună. A fost un test pe care l-am depășit, dar extrem de greu în primele luni. După aceea a fost o alegere să nu mă mai duc duminica, nu mai puteam fizic, am rugat cu cerul și cu pământul. Și a ajutat și lucrul acesta. Dar nu că mai era iubire, dar era incomod”, a povestit Ramona Olaru în cadrul podcastului "Ameritat".