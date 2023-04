”Singurătatea în doi este cea mai mare pedeapsă” Cuza, despre relația pe care a avut-o cu Ramona Olaru? Iubește sau nu iar artistul?

In articol:

În urmă cu câțiva ani, Cuza și Ramona Olaru formau unul dintre cele mai îndrăgite și efervescente cupluri din lumea mondenă.

Ba chiar, la un moment dat, olteanu a și cerut-o în căsătorie pe blondină, dar lucrurile nu au mers către o căsnicie.

Cuza dă cărțile pe față în privința vieții amoroase

La scurt timp, cei doi și-au spus adio, pe motiv de nepotrivire de caracter, după cum spunea el, care mărturisea că s-a îndrăgostit de opusul lui, iar asta nu a durat prea mult.

Acum, însă, privind în urmă, prezentatorul pare că nu are regrete, resentimente sau impulsul de a-și pune fosta iubită la zid.

Discret din fire, Cuza a mărturisit că nu își dorește să vorbească despre legătura avută cu fata de la meteo, căci, din punctul lui de vedere, ea având acum un alt iubit, nu ar fi un gest tocmai ok. Precizează, însă, că din toate relațiile s-a ales cu lecții și amintiri foarte frumoase.

”Am amintiri frumoase cu toată lumea care a trecut prin viața mea. Nu vreau să vorbesc despre asta, pentru că ea mai are o relație. Nu mi se pare corect”, a spus Cuza, la un post de televiziune.

Întorcându-ne în prezent, în ceea ce privește viața lui sentimentală de la ora actuală, Cuza spune că o duce bine.

Nu a confirmat sau infirmat vreo relație amoroasă, dar a ținut să precizeze că preferă să fie burlac, decât să trăiască o singurătate în doi.

De teama acestui sentiment, Cuza spune că, mereu când ceva a scârțâit între el și vreuna din femeile din viața lui, el a fost cel care a decis momentul despărțirii.

”Stau bine, dar nimic concret. Nu am timp. Singurătatea în doi este cea mai mare pedeapsă. Stau să mă gândesc că am fost ferit de senzația aceasta. Nu m-am simțit niciodată singur fiind lângă cineva. Până la momentul în care ceva nu a funcționat și a trebuit să îi punem punct. Eu am avut relații lungi, de cele mai multe ori, de patru ani, de doi ani, de trei ani. Nu poți sta lângă cineva o perioadă atât de lungă dacă nu e bine”, a mai spus artistul.