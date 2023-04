Ramona Olaru, căutată de fostul iubit? Cum s-a dat blondina de gol: "Când își dă seama că nu te poate înlocui. Nemulțumitului i se ia darul"

In articol:

Ramona Olaru se numără printre cele mai îndrăgite și apreciate asistente TV de la noi din țară, iar de când a apărut pentru prima dată în lumina reflectoarelor, aceasta a reușit să adune de partea sa o mulțime de fani, care îi stau alături la orice pas.

De asemenea, vedeta este foarte activă și pe rețelele de socializare, acolo unde păstrează frecvent legătura cu cei ce o apreciază, împărtășind cu aceștia atât momentele bune, cât și cele mai puțin plăcute.

Recent, însă, blondina a postat pe TikTok un filmuleț, cu textul: ”Acel moment când își dă seama că nu te poate înlocui și nemulțumitului i se ia darul”, în timp ce pe fundal rula melodia lui Vescan și a lui Florin Ristei, intitulată ”Las-o”.

Cert este că, fanii nu știu dacă Ramona Olaru s-a gândit sau nu la cineva atunci când a realizat videoclipul, asta pentru că nu a făcut nicio precizare cu privire la persoana pe care o vizează în respectivul mesaj.

@ramonao ACM cand isi da seama ca nu te poate inlocui si nemultumitului i se ia darul! ♬ sunet original- Cont cu detoate☑️

Ramona Olaru își dorește să devină mămică

Nu de puține ori, Ramona Olaru a vorbit despre dorința sa de a deveni mămică, lucru pe care l-a făcut și recent, în cadrul unei emisiuni online.

Deși dorința nu i s-a îndeplinit până acum, asistenta TV privește cu optimism spre viitor și este convinsă că acest lucru se va întâmpla cât de curând.

„Îmi lipsește un copil. Eu am chestia asta, dar sunt și pe manifestat acum, întâi îl manifest pe domnul, bărbatul ăla perfect, îl am în cap și el vine și noi doi facem fetița minunată. Până la finalul anului, să postați asta, să vedeți voi, se va îndeplini această manifestare cu bărbatul respectiv și cu fetiță cu tot, nu vine el cu ea, o producem noi, o să fie a noastră. Eu sunt singură de trei luni, nu am o relație. Mai sunt bărbați cu care mai vorbesc, care mă invită la cină, care îmi trimit flori, dar nu simt, momentan”, a declarat Ramona Olaru în podcastul lui Nasrin Ameri.