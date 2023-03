Ramona Olaru, scoasă din minți după ce a fost sunată de mai multe ori cu număr ascuns. Asistenta TV a răbufnit: „Minte mai avem și noi?”

In articol:

Ramona Olaru este foarte apreciată în țara noastră. Asistenta de la matinal are o mulțime de fani în mediul online și întoarce capetele bărbaților de fiecare dată când iese pe stradă.

Iată însă că anumite persoane au întrecut limita și au contactat-o pe Ramona chiar la telefon.

Bineînțeles, asistenta TV nu a răspuns apelurilor, însă acestea au scos-o pur și simplu din minți.

Blondina a plecat într-o scurtă vacanță, însă nu prea are parte de liniște. [Sursa foto: Instagram]

Citește și: "O să pun piciorul în prag!" Cătălin Cazacu "dă din casă"! Ce se întâmplă între el și Ramona Olaru, după ce s-au mutat împreună. A spus-o fără ocolișuri

Ramona Olaru, agasată de apelurile cu număr ascuns

Weekend-ul acesta, Ramona a plecat într-o scurtă escapadă la Budapesta, pentru a se distra și a se bucura de puțină liniște. Iată însă că cineva i-a dat bătăi de cap blondinei și a sunat-o de mai multe ori, pe numărul personal de telefon.

Citeste si: Cresc salariile cu 75% pentru această categorie de români. Cine va beneficia de o sumă mai mare de bani- kanald.ro

Citeste si: BREAKING NEWS. Abia acum s-a aflat. Ce a făcut, de fapt, „Securitatea” rusă când a aflat că Biden merge la Kiev- stirileprotv.ro

Asistenta TV nu a aflat cine se află în spatele apelurilor, însă s-a enervat extrem de tare și a răbufnit pe rețelele de socializare.

„Mno... 2023. Minte mai avem și noi?”, a fost mesajul transmis de Ramona Olaru pe InstaStories, lângă fotografia care demonstra că a fost contactată de mai multe ori de un apelant necunoscut.

Nu este prima dată când oamenii o scot din minți pe blondină. Cu câteva zile în urmă, în timp ce se afla în trafic, aceasta a mărturisit care sunt lucrurile pe care nu le suportă la persoanele din jurul ei.

„Eu urăsc foarte mult oamenii care nu respectă o promisiune sau care nu sunt punctuali. Dacă am stabilit o chestie, o întâlnire, ceva, la o anumită oră, de ce naiba nu ești la ora respectivă acolo, sau de ce nu faci lucrul respectiv la ora pe care am stabilit-o. Ce draci ai pe tine? Ce se întâmplă cu voi oameni? Asta este calitatea mea... o descopăr că este o calitate destul de rară în ultimul timp și mă bucur atât de mult că o am, dar nu am cu cine să o pun în practică. Sunt foarte mulți oameni care nu au un cuvânt la locul lui.”, a spus Ramona Olaru pe rețelele de socializare.

Ramona Olaru [Sursa foto: Instagram]

Citește și: Cătălin Cazacu a primit o veste mare înainte de Ziua Îndrăgostiților! Ce se întâmplă după despărțirea de Ramona Olaru: „O aștept cu bucurie”