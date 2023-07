Ramona Olaru, secretul unei siluete de invidiat! Mulți nu se gândeau că face asta și arată așa

In articol:

Ramona Olaru se numără printre cele mai îndrăgite și apreciate asistente TV de la noi din țară, iar de când a apărut pentru prima dată pe micile ecrane, vedeta a reușit să intre cu ușurință în sufletele românilor, adunând de partea sa o mulțime de fani, care îi stau alături la orice pas.

Ei bine, dacă mulți s-ar fi gândit că, de fapt, blondina își întreține corpul cu muncă multă, respectiv sport și diete speciale, în realitate lucrurile stând cu totul și cu totul altfel.

Mai precis, Ramona Olaru se poate considera o norocoasă, asta pentru că nu face nimic pentru silueta de invidiat, precizând că este moștenire de familie, având o genă bună, căci seamănă cu tatăl ei din acest punct de vedere. Asistenta TV spune că nu a făcut niciodată sport și nu a ținut diete, pentru că nu a simțit nevoia să facă asta.

"Eu tot timpul am fost mulțumită de cum am arătat și cum arăt! Nu am făcut niciodată nimic incredibil, nu am ținut diete niciodată, sport nu am făcut niciodată și mănânc orice oricând. Nu am de gând să fac nimic, sper să mă țină fizicul așa perfect, fără să fac nimic. Semăn cu tatăl meu, el este înalt și încă se ține bine, cu mama sigur nu, are mai multe kilograme în plus.", a declarat Ramona Olaru, pentru Spynews.ro.

Ramona Olaru este singură în prezent

În ultimii ani, Ramona Olaru a trecut prin relații tumultuoase, ultima fiind aceea cu Cătălin Cazacu, în urma căreia asistenta TV a rămas cu un gust amar, după cum a dezvăluit în interviurile acordate în ultima vreme.

În prezent, însă, aceasta este singură și spune că vrea să se bucure la maxim de timpul ei cu ea, dar și cu prietenele sale, alături de care pleacă în vacanțe și se simte extrem de bine.

"Sunt foarte bine, sunt singură. Este vara mea și a fetelor. Avem vacanțe, avem treabă multă.", a declarat Ramona Olaru, pentru aceeași sursă.