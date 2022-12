Ramona Olaru tună și fulgeră după ce a fost amendată! Asistenta TV spune că a sancțiunea i-a fost aplicată pe nedrept: „Poate am leșinat...”

In articol:

Ramona Olaru nu trece printr-o perioadă foarte bună. După situația amoroasă tumultuoasă în care s-a tot aflat, vedeta are parte de o adevărată lovitură.

Aflată în traficul din Capitală, asistenta TV a fost amendată de către oamenii legii, iar vestea a făcut-o să răbufnească.

Blondina a avut parte de o experiență extrem de neplăcută în trafic. [Sursa foto: Instagram]

Ramona Olaru spune că nu a făcut nimic greșit: „Poate plăteam când ieșeam?!”

Ramona Olaru a avut parte de o zi extrem de ghinionistă. Când îi era lumea mai dragă, blondina a fost amendată de către oamenii legii din București în timp ce se afla într-o parcare.

Aceasta a fost sancționată de organele de protecție a ordinii și liniștii publice după ce a staționat într-o parcare timp de o oră și 15 minute, fără să achite taxa precizată de legislația în vigoare și pentru ultimul sfert de

oră.

Vedeta spune însă că sancțiunea i-a fost acordată pe nedrept, motiv pentru care a răbufnit pe contul ei de Instagram. Acum, blondina tună și fulgeră. Aceasta le-a povestit toată întâmplarea urmăritorilor săi, cărora le-a și cerut părerea cu privire la experiența neplăcută de care a avut parte, în special pentru că nu i s-ar fi acordat șansa de a achita și restul timpului pe care l-a petrecut în parcare, înainte de a pleca de acolo.

„Se dă următoarea problemă. Eu am parcat pe o stradă unde trebuie să plătești parcarea printr-un SMS. Am plătit această parcare pentru o oră pentru că aveam de stat vreo 40 de minute, însă s-a întâmplat dintr-o problemă să stau o oră și un sfert. În acest sfert de oră, cineva a stat la pândă și mi-a lăsat o amendă ca și cum eu n-am plătit parcarea. Primăria București este de treabă și din acest lucru se îmbogățește, pare-se. Ce faci într-o situație din aceasta, pentru acele 15 minute, că poate am leșinat și poate plăteam când ieșeam?!”, a spus Ramona Olaru pe InstaStory.