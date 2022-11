Randi nu se mai ascunde! E tovarăș cu burlăcia sau și-a găsit muza? Artistul dă din casă despre viața amoroasă: "Mă las purtat de destin" | EXCLUSIV

In articol:

Randi este unul dintre cei mai cunoscuți artiști din România, piesele lui având un succes uriaș atât în țară, cât și în străinătate.

Ce îl inspiră pe Randi?

Celebrul cântăreț lansează hit-uri pe bandă rulantă și compune piese, care ajung ascultate în multe colțuri ale țării sau chiar...ale lumii! De curând, Randi a dat lovitura împreună cu Roxen, odată cu melodia ”Dincolo de Marte”, care a fost ascultată în număr uriaș. Numai pe Youtube, piesa a ajuns la 6,7 milioane de vizualizări în două luni, iar pe aplicația TikTok a devenit virală.

Cu toții au ascultat măcar o dată o piesă de-ale lui Randi. Acesta nu este doar cântăreț, ci și compozitor, scriindu-și singur melodiile. Are o carieră impresionantă, încearcă mereu să se reinventeze, semn că iubește ceea ce face și își dorește să rămână cât mai mult timp în industria muzicală. Într-un interviu exclusiv cu WOWbiz.ro, Randi a dezvăluit cine și ce nîl mai inspiră în ziua de azi, când toți sunt înconjurați de probleme, gânduri, supărări.

"E adevărat că un artist trebuie să depășească chestia asta și nici nu pot să zic, nu pot să arăt cu degetul locul de unde vine inspirația, pur și simplu trebuie să fii tu deschis așa și să nu fii stresat. Trebuie să lași inspirația să intre în viața ta. Mai vin perioade în care mă blochez, dar trec repede. Depinde și de cum te gestionezi tu și de cât de relaxat ești și le rezolvi în tine sau cu tine." , a declarat Randi, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

Cu ce artiști a pus Randi hitul la cale?

Bineînțeles că Randi pregătește ceva frumos pentru fanii lui. Artistul ne-a mărturisit ce colaborări are în lucru și la care se face o pregătire intensă. Este vorba despre unii dintre cei mai mari artiști ai țării noastre.

"Cu artiști de prin afară. În România nu sunt lucruri imposibile la care să te uiți să zici 'Vai, ce greu o să îmi fie să ajung acolo'. Încerc să am scopuri mai sus de atât. Din România, ar fi Delia, Carla's Dreams. Am vorbit de câteva ori, dar nu am găsit piesa potrivită. A rămas să o găsim pe viitor.", a dezvăluit Randi, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

Ce se întâmplă în viața amoroasă a lui Randi?

Oare spre ce balanță înclină Randi? Burlăcie sau angajamente emoționale? Chiar artistul a răspuns și nu s-a ferit deloc. E foarte transparent când vine vorba de viața personală, asta pentru că nu are nimic de ascuns. Randi ne-a spus dacă există cineva în viața sa și cum își proiectează viața amoroasă pe viitor.

"Sunt singur pentru totdeauna. Glumesc, e o vorbă de a mea, dar da, sunt singur. Nu știu dacă e o preferință burlăcia, dar se pare că așa m-a dus viața și cred că tot ce se întâmplă sunt alegerile noastre, așa că da, deocamdată prefer asta. O să mă așez la casa mea când vrea viața asta, nu pot să o programez. Mă las purtat de destin.", a mărturisit Randi, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

