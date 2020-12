Rareș, fotbalistul craiovean de la Puterea Dragostei. Dezvăluiri în exclusivitate despre viața noului concurent

Rareș este noul concurent din casa Puterea Dragostei. Craioveanul a trecut pragul casei dragostei din Istanbul în ediția de ieri după-amiază și a reușit să le stârnească interes fetelor. Nici n-a ajuns bine, căci a fost pus să facă un top 3 al fetelor.

In articol:

Citeste si: Livian de la Puterea Dragostei, surprins alături de Bianca Drăgușanu. Puțini au știut asta până acum

Rareș a spus că toate fetele sunt frumoase și că nu a venit în casă pentru cineva anume, însă speră să-și găsească jumătatea. Alexandra, Andrada și Adriana au fost printre numele rostite de tânărul oltean. Prima fată pe care a invitat-o la dans a fost Maia, iar geloziile s-au activat deja din partea celorlalte concurente.

Rareș[Sursa foto: Instagram]

Rareș, fotbalistul de la Puterea Dragostei

Rareș are 21 de ani și este din Craiova. De când se știe a iubit fotbalul, însă nu a fost sa fie. Odată cu trecerea timpului, din cauza accidentărilor, a renunțat. A făcut junioratul la Școala de Fotbal Gică Popescu, ulterior la Universitatea Craiova. Rareș a jucat și pentru Pandurii Târgu Jiu.

Citeste si: Andra Volos, replică dură pentru Bogdan Mocanu, după ce acesta a spus că nu se mai împacă cu ea: ”Există un Dumnezeu”

Citeste si: Se rupe legătura dintre Iohannis și PNL? Ce efecte poate avea desemnarea lui Cîțu - evz.ro

Citeste si: Un nou simptom COVID-19 a fost întâlnit la majoritatea pacienților. Se întâmplă la nivel nazal - bzi.ro

Craioveanul a dezvăluit, în exclusivitate pentru WoWbiz, cum a fost nevoit să renunțe la cel mai mare vis al lui.

”La fotbal am renunțat din cauza numeroaselor accidentări pe care le-am avut... și lipsa continuității în activitate. Am ales sa renunț la acest sport după 12-13 ani...”, a spus Rareș, pentru WowBiz.

Rareș[Sursa foto: Instagram]

Rareș, dezvăluiri despre fetele din casa Puterea Dragostei

Tânărul oltean are doar cuvinte de laudă la adresa tuturor fetelor din casa Puterea Dragostei. Craioveanul ne-a povestit faptul că toate concurentele sunt foarte drăguțe, însă momentan nu a pus ochii pe nicio fată.

”In casă toate fetele sunt drăguțe! Momentan nu mi-a atras in mod special atenția niciuna.. dacă o va face se va vedea asta in emisiune!”, a adăugat acesta.

Rareș si Maia[Sursa foto: Instagram]

Rareș ne-a spus și cu ce gânduri a intrat în competiția Puterea Dragostei. Fotbalistul mizează pe experiența vieții lui, însă ar vrea să-și găsească și jumătatea. Bineînțeles, totul se va putea vedea pe parcursul emisiunii fenomen de la Kanal D.

”Nu am venit cu gândul sa câștig bani ca alți concurenți.. am venit pentru o noua experiență de viață și dacă se găsea acces iubirea de care spui tu.. de ce nu!”, ne-a mărturisit Rareș de la Puterea Dragostei.