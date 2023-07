Răspunsul emoționant pe care Andrei l-a oferit, atunci când a fost întrebat despre cea mai fericită zi din viața lui! Soțul lui Emily Burghelea a reușit să-i impresioneze pe toți

In articol:

Andrei și Emily Burghelea formează unul dintre cele mai sudate cupluri din showbiz-ul românesc, iar cei doi amorezi sunt extrem de îndrăgostiți unul de celălalt, la fel ca în prima zi.

Mai mult, cei doi tineri sunt și foarte apreciați și îndrăgiți de către mulți români, iar drept mulțumire, Emily și Andrei sunt foarte activi pe rețelele de socializare, acolo unde împărtășesc cu admiratorii aproape tot ceea ce se întâmplă în viața lor, atât momentele bune, cât și

cele mai puțin plăcute.

Ei bine, așa s-a întâmplat și de curând, căci Andrei a fost întrebat de către internauți care a fost cea mai frumoasă zi din viața sa, iar acesta nu a ezitat să răspundă, făcând o postare specială, povestind pe îndelete despre aceasta.

„Ieri am fost intrebat care a fost cea mai fericită zi din viața mea. Cred că în această poză a început totul, când cu emoții de neînchipuit și fericire cu nemăsurat, am spus "DA" în fața lui Dumnezeu și am unit viețile noastre.

De atunci, ne bucurăm de orice zi, și ne bucurăm de darurile pe care Dumnezeu ni le oferă ZILNIC.

Cununia religioasă a reprezentat momentul cel mai frumos și plin de însemnătate din viața noastră, fiind punctul de pornire al unei călătorii minunate, presărată cu bucurie și iubire neîncetată. , a scris Andrei, soțul lui Emily Burghelea, în dreptul unei imagini unde apare alături de partenera lui, în ziua cea mare.

Emily Burghelea, despre începutul relației cu soțul ei, Andrei

Nu cu mult timp în urmă, în cadrul unui interviu, Emily Burghelea a vorbit deschis despre începutul relației cu Andrei, soțul ei.

Cei doi trăiesc o frumoasă poveste de dragoste și a mărturisit că este extrem de fericită că a reușit să-și întemeieze o familie lângă omul pe care îl vede cel mai potrivit pentru ea, ceea ce a simțit și la început, atunci când l-a cunoscut.

„Viața cu doi copii este foarte tare. Mă bucur din suflet că am ales să fac asta atât de repede. Sunt fericită acum că sunt mamă tânără. Eu nu mă vedeam mamă tânără, Andrei m-a făcut să îmi doresc asta. În momentul în care l-am întâlnit pe el am simțit că pot să-mi întemeiez o familie, pot să am copii. Eu nu mă vedeam nici măcar mireasă, nu mi-am dorit. Din clipa în care l-am întâlnit am știut că el va fi tatăl copiilor mei”, a declarat Emily Burghelea, pentru Fanatik.ro.

Andrei și Emily Burghelea [Sursa foto: Instagram]