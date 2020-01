După ce Alex Velea a publicat pe pagina lui de YouTube un videclip în care vorbea despre scandalul dinre el și Abi Talent, adolescentul i-a dat și el un răspuns.

„Eu n-am de gând să mai vorbesc despre acest subiect de care râd continuu și nu-mi nvine să cred că ăștia au luat-o atât de în serios. Așa că o să las publicul să vorbească, la mine pe story. Și, cu toate astea…Am o rugăminte la voi. Indiferent de situație, vă rog eu frumos să nu-i mai înjurați pe copiii lui Velea, e prea mult. Scandalul ăsta e între mine și el, copiii lui n-au nicio vină” a scris Abi Talent, pe contul său de Instagram.

Abi Talent a vorbit și despre perioada în care a fost tatăl lui în închisoare, dezvăluind că familiei nu i-a fost deloc ușor.

„Am spus la un moment dat: Velea, te pupă tata! M-am referit la mine cu chestia asta, că îl pup eu, dar el a înțeles că vorbeam de tatăl meu, după care a pus story-uri că tata e în pușcărie și nu știu ce. Într-adevăr, tata a fost în pușcărie și fix în perioada în care aveam cea mai mare nevoie de el, nu a fost lângă mine. Și cât a stat el acolo a fost cel mai mare chin posibil pentru familia mea, atât financiar, cât și pe plan emoțional. Iar când Velea a menționat lucrul ăsta, normal că am luat și eu foc și am spus niște lucruri pe care probabil nu trebuia să le spun. Asta e acum, sunt bolnav și n-am ce face. Nu-mi cer scuze, nu regret nimic din ce am zis, dar am vrut așa să vă arăt că știu să scriu” a mai completat Abi Talent.

Abi Talent a publicat un video pentru Alex Velea

Abi Talent a publicat pe pagina lui de Youtube un videoclip care durează 14 secunde și pe care l-a intitulat: „RASPUNSUL MEU pentru Velea ăsta (emoționant)”. „Te pwp necunoscuto”, a scris el în descriere, semn că nu vrea să se împace cu artistul.

Videclipul a fost publicat în urmă cu o zi și a strâns aproape 300.000 de vizualizări și 3000 de comentarii. La fel ca filmulețul publicat de Alex Velea, și cel al lui Abi Talent a ajuns în trending.