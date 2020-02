Răspunsul lui Carmen Brumă la reacțiile negative ale fanilor

Soția lui Mircea Badea este cunoscută pentru stilul de viață sănătos pe care îl promovează. Nu s-a ferit niciodată din a-și arăta corul pentru care muncește atât de mult. În ultima perioadă, a fost criticată pentru pozele îndrăznețe pe care le-a postat în mediul online.

Cum a răspuns Carmen Brumă criticilor

”Am aceleași apariții pe Insta, pe Facebook, nu e schimbat nimic. Ăsta e felul meu în care mă expun. Am lucrat ca fotomodel, iar pozatul în costum de baie, lenjerie intima au făcut parte din job-ul meu, din fișa postului. Nu s-a întâmplat nimic special acum, pozez de acum 20 de ani așa și continui s-o fac.

Citeste si: Puterea Dragostei 29 februarie. Andreea Oprică a izbucnit în lacrimi, iar Berna o consolează: „O să vezi că o să întâlnești pe cineva...”

Citeste si: Sorina Pintea, fost ministru al Sănătăţii, reţinută de procurorii DNA pentru mită

Creez și vând programe de slăbit și de transformare corporală, pentru că asta mi se pare că este una dintre abordările credibile. Pentru că tu trebuie să-i arăți omului că tu faci ceea ce-l pui pe el să facă (...)

Comentariile negative sunt prezente la mine pe pagină, accept această situație, cu bune și cu rele. Este normal ca oamenii să te critice, să te urască fără motiv sau să te cunoască (...) Primesc foarte multe comentarii positive, dar îți recunosc faptul că cel mai mult mă mișcă nu cele care se referă la aspectul meu fizic, ci acelea în care oamenii îmi mulțumesc că au făcut parte din procesul lor de transformare corporală”, a declarat Carmen Brumă, pentru Verdict.ro.

Reacția lui Mircea Badea după ce au apărut pozele cu Carmen Brumă dezbrăcată pe balcon

Carmen Brumă, întrebată, la un moment dat, ce părere are Mircea Badea despre apariţiile sale sexy din ultima perioadă, Carmen Brumă a spus că iubitul ei nu are nicio problemă cu acest lucru."Mircea e foarte relaxat la capitolul acesta şi aşa a fost tot timpul. El îmi face multe dintre pozele la care te referi, dar cele de la munte au fost făcute de o prietenă", a spus Carmen Brumă. (Citeste si: Anda Adam are o siluetă de invidiat! Uite cum se menţine vedeta!)