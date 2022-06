Răspunsul neașteptat pe care l-a dat Andreea Bănică atunci când a fost întrebată câți bani cheltuiește într-o zi la shopping: „Dacă merg singură mă gândesc foarte mult”

In articol:

Andreea Bănică este una dintre divele muzicii românești, iar în prezent afișează ținute care mai de care mai frumoase și mai sofisticate.

Totuși, în adolescență împrumuta haine de la prietene sau tăia rochiile mamei pentru a se îmbrăca cât mai bine.

În prezent, artista poartă accesorii de lux și haine de brand, iar ținutele ei sunt lăudate de fanii de pe rețelele sociale. Invitată la „40 de întrebări” cu Denise Rifai, Andreea Bănică a dezvăluit câți bani cheltuiește într-o zi la shopping.

Dacă mulți credeau că artista nu se uită la bani, vor avea o surpriză, pentru că Andreea Bănică a dezvăluit că este extrem de cumpătată atunci când vine vorba de cumpărături.

Câți bani cheltuiește Andreea Bănică într-o zi la shopping

Cântăreața este cunoscută pentru piesele de lux pe care le poartă și ținutele absolut superbe afișate pe Instagram, dar și în aparițiile publice. Denise Rifai a întrebat-o duminică, pe Andreea Bănică, câți bani cheltuiește într-o zi la shopping, iar răspunsul artistei a fost total neașteptat.

„Pot să cheltuiesc 1.000 de RON, pot să cheltuiesc 2.000 sau 500 de RON. Depinde, dacă merg singură, mă gândesc foarte mult înainte pentru că mă gândesc la familia mea, cei rămași, la sora mea care muncește zilnic și nu are același buget ca al meu, mă gândesc la părinții mei care au muncit enorm pentru mine.

Provin dintr-o familie modestă, mi-au dat cât au putut! Am avut o singură păpușă la viața mea, de care m-am bucurat enorm și atunci când vreau să cheltuiesc bani sau când îmi vine să dau mulți bani pe ceva mă gândesc de foarte multe ori înainte dacă merită și dacă am muncit destul pentru acel lucru și dacă eu îl merit”, i-a dezvăluit Andreea Bănică lui Denise Rifai, în platoul

Ce spune Andreea Bănică despre obiectele de lux din garderobă

Kanal D.

Vedeta a discutat și despre piesele vestimentare de lux pe care le deține, în special genți și pantofi de firmă, branduri ale căror prețuri depășesc 1.000 de euro. Andreea Bănică a mărturisit că are și câteva piese de lux, însă sunt obiecte pe care și le-a permis după ani de muncă, după ce a depus suficient efort cât să le merite.

„Am Piese vestimentare în garderobă și anume pantofi și genți, dar am început să mi le permit după o anumită vârstă, după ce mi-am dat seama că am muncit atât de mult în cât merit să îmi iau o poșetă Chanel, nu am zeci de genți, nu am zeci de pantofi, am, dar să nu exagerăm!

Nu am avut niciodată o ținută de 12.000 de euro pe mine, probabil că am completat cu niște bijuterii pe care le are mai orice femeie, persoană publică, artist că până la urmă de aceea am muncit, să ne permitem un inel cu diamante sau un colier”, a povestit Andreea Bănică la „40 de întrebări” cu Denise Rifai.

Bijuteriile, un dar de la soțul ei

În ceea ce privește bijuteriile, artista spune că majoritatea au fost primite de la soțul ei și sunt piese pe care și le-a dorit foarte mult. Dincolo de acest aspect, diva spune că imaginea unui artist este extrem de importantă și denotă respectul pe care acesta îl are pentru publicul său.

„Nu am foarte multe bijuterii în casă, am câteva și aparte pe care le port de fiecare dată, la orice eveniment merg. Sunt bijuterii pe care mi le-a dăruit soțul meu, pe care mi le-am dorit foarte mult pentru că el niciodată nu îmi cumpătă bijuterii fără să îmi doresc sau nu îmi cumpără lucruri pe care nu mi le doresc.

Deci nu pot să spun că am în garderobă piese foarte scumpe. Sunt un artist, un artist care are nevoie de piese vestimentare, care are nevoie de haine, are nevoie să arate bine în fața publicului și până la urmă este vorba despre respectul pe care îl ai pentru publicul tău. Atunci când ajungi la un eveniment să fii impecabil!”, a mărturisit Andreea Bănică la Kanal D.