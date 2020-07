In articol:

La numai câteva zile de la apariția primelor imagini cu Andreea Bălan și Tiberiu Argint, cântăreața face un gest care lasă loc de multe întrebări.

Artista a decis să-și schimbe statusul relației de pe pagina de Facebook, unde a trecut acum că este singură. Fanii se pot gândi astfel că vedeta a pus capăt relației cu Tiberiu Argint.

Mai există totuși posibilitatea ca Andreea Bălan să-și fi schimbat statusul în momentul despărțirii de George Burcea.

Devoalarea relației dintre Andreea Bălan și Tiberiu Argint a căzut ca o bombă în lumea showbiz-ului românesc

Mai exact, susțin sursele noastre, apariția imaginilor în spațiul public cu Andreea Bălan și Tiberiu Argint în timp ce se sărută au pornit un tăvălug uriaș asupra relației lor.

„Andreea Bălan, care este obișnuită totuși cu expunerea media a fist de-a dreptul surprinsă de amploarea care a luat-o acest subiect. Mai mult chiar, nu se aștepta să se întâmple așa ceva, de aceea preferă să stea departe, momentan, de apariții publice. Iar Tiberiu Argint este șocat de-a dreptul... Adică, să fim sinceri, cine s-ar fi așteptat ca viața lui să fie atât de disecată în doar 24 de ore, să se publice mai totul despr eel, despre familia lui... Cel puțin o perioadă cei doi vor avea grijă să fie cât mai discreți cu putință, de aceea nici nu fac declarații publice, așteaptă să se mai liniștească situația”, ne-a spus sursa noastră.

În altă ordine de idei, susțin sursele noastre, Andreea Bălan a încercat să fie cât mai discretă cu relația pe care o are, motiv pentru care nici nu a povestit prea multor oameni despre ce se întâmplă între ea și Tiberiu Argint. ”Din ce am înțeles, nici George nu știa nimic despre relația e care o are Andreea Bălan cu Tiberiu Argint”, ne-a mai spus sursa noastră.

Andreea Bălan și Tiberiu Argint, relație discretă de câteva săptămâni

De curând, cântăreața a fost surprinsă la mare alături de cel care îi este acum iubit, Tiberiu Argint, cu care s-a afișat pentru prima dată în public și cu toate că ei credeau că nu îi vede nimeni, relația lor a fost descoperită. Îndrăgostiții au petrecut un weekend la mare și au profitat din plin unul de prezența celuilalt, iar imaginile spun tot. Pe pagina de Instagram a lui Tiberiu Argint au apărut mai multe imagini din mini-vacanța petrecută alături de Andreea Bălan la malul mării. Bărbatul a postat pe contul de socializare fotografii de pe plajă, în care nu apare însă și cea care îi este iubită și de care pare să fie foarte îndrăgostit.