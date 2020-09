Tematica abordata, Avantgade, le-a pus pe unele in mare incurcatura, iar altora li s-a potrivit manusa.

In urma clasamentului juratilor, dupa numarul de puncte primite in editia de sambata seara, Calina Dumitrescu a fost pe primul loc, cu 15 puncte, fiind urmata de Theo Rose, cu un punctaj de 11. Locul 3 a fost inchis de Alexandra Unureanu si Andreea Tonciu, la egalitate cu 10 puncte fiecare, motiv pentru care a fost nevoie de interventia pentru a le departaja. Astfel, in urma votului juratilor, locul trei a fost adjudecat de Andreea Tonciu. Pe ultimul loc, in topul juratilor, s-a pozitionat Oana Radu, cu 7 puncte.

In functie de clasamentul saptamanal, al stelutelor acumulate pe pacursul saptamanii, prima concurenta a fos tot Calina Dumitrescu, fiind protejata de la o posibila eliminare. Nominalizara concurentelor pentru eliminare a fost Cristina Siscanu, care s-a alaturat Oanei Radu, Ralucai Tanase si Biancai Rus, propuse la „ghilotina” eliminarii in urma punctajului obtinut.

Votul publicului le-a salvat pe Bianca Rus si pe Oana Radu, iar batalia finala s-a dat intre Cristina Siscanu si Raluca Tanase. Cea din urma a fost eliminata, acumuland un procentaj de doar 2,6% din voturile publicului, in timp ce Cristina Siscanu si-a adjudecat 2,9% dintre acestea.

Raluca Tanase si-a luat sambata adio de la competitia stilistica „Bravo, ai stil! Celebrities” si, cu ochii in lacrimi, le-a multumit tuturor pentru experienta acumuluata in perioada cat s-a aflat in acest show.

„Va multumesc din suflet pentru aceasta experienta, m-am simtit minunat. M-am redescoperit si am invatat foarte multe, va multumesc si voua! Mi-ati fost ca o familie si imi doresc din suflet sa pastrez legatura cu voi”, a spus Raluca Tanase, cu lacrimi in ochi.

In editia de miercuri a show-ului, difuzata de la ora 22:00, telespectatorii vor afla cine este celebritatea care a acceptat provocarea de a participa in competitia de moda si cum se va descurca aceasta. Nu ratati show-ul „Bravo, ai stil! Celebrities”, difuzat de miercuri pana sambata, de la ora 22:00, la Kanal D!