In aceasta seara, de la ora 22:00, in emisiunea “Bravo, ai stil! Celebrities”, un nou concept le va antrena pe cele noua concurente sa faca spectacol, intr-o noua editia e show-ului difuzat la Kanal D!

Tematica serii propusa pentru aspirantele la marele titlul este una indrazneata, care le va lasa mana libera si le va impinge imaginatia dincolo de orice limita – “Avantgarde”.

Oana Radu ofera un show de zile mari juratilor, contracandidatelor, dar si telespectatorilor, inca de la momentul in care paseste in platoul “Bravo, ai stil! Celebrities”. Aflata intr-o forma de zile mari, concurenta scapa de inhibitii si isi alege un styling indraznet, care o scoate din zona ei de confort, dupa cum aceasta marturiseste la finalul prestatiei artistice.

Oana Radu, aparitie incendiara la Bravo, ai stil! Celebrities!

“Am indraznit! In opinia mea, avantgarde inseamna inovatie si indraznala, asa ca am scapat de inhibitii si am zis ca trebuie sa o fac si pe asta”, spune Oana Radu.

Cum vor aprecia juratii indraznala concurentei, dar si ce vor spune contracandiatele sale despre outfitul acesteia veti putea afla urmarind editia din aceasta seara a show-ului “Bravo, ai stil! Celebrities”, difuzata la ora 22:00, la Kanal D!