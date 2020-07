In articol:

Plângere penală pentru Vulpița și Viorel

De asemenea, nici emisiunea moderată de Mirela Vaida nu va scăpa de o plângere penală. Din cauza informațiilor false pe care l-au transmis, realizatorii emisiunii vor avea parte și ei de o plângere. După 6 luni de făcut audiență din subiectul Vulpița și Viorel, Mirela Vaida a declarat că cei doi nu vor mai apărea la emisiunea care i-a făcut celebrii.

După o perioadă lungă de timp în care Veronica și Viorel au cunoscut faima și au reușit să se păstreze pe ecrane, finalul lor vine cu o surpriză și mai mare. Marian Neculită, tânãrul acuzat de răpire și chiar de viol a depus plângere la poliție. Anunțul a venit din partea omului care îl va reprezintă pe Marian în instanță.

“Pe data de 10 iulie, noi am depus plângere penalã la Poliția Capitalei, am pornit un proces împotriva sotilor Stegaru pentru fals în declaratii. La fel de bine vom da în judecatã si emisiunea de la Antena 1 pentru defãimare. Marian e un om normal, care de aproape cinci ani îsi fãcuse un rost în Bucuresti. Îsi gãsise un loc de muncã, se stabilizase financiar cât de cât. De când a fost acuzat de viol si rãpire în cadrul acelei emisiuni, si-a pierdut serviciul, si-a pierdut prietena. Familia fetei îi reprosa acesteia cã de ce stã cu un violator si un rãpitor. Din cauza presiunii, iubita lui a renuntat la relatie. Numai cã Marian nu a fãcut niciuna dintre faptele pentru care este acuzat de sotii Stegaru. Drept dovadã, el nu este subiectului niciunei plângeri. De fapt, “Vulpita” a si declarat ulterior cã Marian nici nu a rãpit-o, nici nu a violat-o. Numai cã din cauza etichetelor puse în cadrul acelei emisiuni, bãiatul are mari probleme acum. Are si el o parte de vinã pentru cã a acceptat sã se ducã acolo, sã intre în aceastã mizerie, dar trebuia sã o facã într-un fel, pentru cã cei doi îl acuzau de tot felul de fapte închipuite. Mai mult decât atât, si pãrintii lui sunt hãrtuiti acum, ceea ce e o mare problemã”, a declarat omul care îl va reprezenta pe Marian Neculită în instanță.

„Sã dovedeascã acuzațiile fãcute”

Marian Neculită a fost contactat telefonic și întrebat dacă este adevărat că a depus plângere împotriva celor doi. Răspunsul acestuia a fost afirmativ și tot ce dorește este să se facă dreptate.

“Din cauza acuzațiilor nefondate pe care Vulpita si Viorel mi le-au adus, am fost dat afarã de la serviciu, iar acum toatã lumea spune despre mine cã aș fi un rãpitor si un violator. Inclusiv pãrintii mei au avut de suferit din cauza asta. Din acest motiv, am decis sã depun plângere penalã la politie pe numele celor doi. Sã dovedeascã acuzatiile fãcute, sã arate cã am rãpit-o si violat-o asa cum declarã peste tot”, a declarat Marian.

Conform celor spuse de prezentatoarea emisiunii, Veronica și Viorel au încetat în această săptămână să mai apară la tv, iar revenirea lor se va întâmpla doar dacă publicul va cere acest lucru. După ce Veronica a părăsit Bucureștiul alături de echipa de filmare, marți, la finalul emisiunii a aflat că în București se vor întoarce doar cei care se ocupă de video.

“S-a ales praful de aceste luni. Din acest moment, legat de Veronica Stegaru, lucrurile nu mai au nicio intersectie. Tu (n.red.: Veronica) rãmâi acolo, îti vezi de viata ta cu cine vrei. În acest moment, Doina si colegii de la camerã, soferul, se urcã în masinã si cu sigurantã pânã la ora 11 noaptea sunt acasã! Se încheie aici 6 luni de zile din care, din pãcate pentru tine, Veronica, nu te-ai ales cu nimic”, a declarat Mirela Vaida.

Vulpița și Viorel, originari din Blăgești, au devenit faimoși în urma povestei de dragoste pe care au arătat-o în cadrul emisiunii. Evoluția lor în televiziune a fost rapidă, iar oamenii au început să îi îndrăgească de primele apariții. În plus, datorită apariției la TV, aceștia și-au găsit și o nouă pasiune, muzica.