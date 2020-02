Survivor România! Războinicii au pierdut pentru prima dată competiția, însă tensiunile din tabăra adversă continuă. Elena Ionescu dă cărțile pe față" />

Ediția din această seară Survivor România a venit cu o bucurie foarte mare pentru tabăra Faimoșilor care au câștigat, în defavoarea Războinicilor.

Faimoșii au demonstrat astăzi, mai mult ca niciodată că pot lucra în echipă și se pot susține unii pe alții, în ciuda presiunilor și a conflictelor care persistă.

Cu toate că Războinicii au fost înfrânți, nu s-au descurajat și au privit partea plină a paharului. În ediția din această seară echipa albastră a fost nevoită să nominlizeze un concurent care să plece acasă și nu trei cum se întâmpla în cazul Faimoșilor.

„Nu a fost cea mai bună zi a noastră, dar noi știm să pierdem cu demnitate, cu zâmbetul pe buze. Tot pot să zic că noi avem o mică victorie. Mergem la un consiliu în care trimitem în fața telespectatorilor o singură persoană și nu trei. Destinul tot ne zâmbește”, a spus Lola, întrebată de Dan Cruceru cum se simte după înfrângere.

„Trebuie să învățăm să mai și pierdem. Este prima oară când am pierdut. Vreau să le reamintesc faimoșilor că cu o floare nu se face primăvară. Au fost și eu buni, am fost și noi buni, dar eu cred că am avut noi o zi mai slabă. Îmi place că moralul echipei este sus.”, a spus și Andrei, care este sigur că din echipa Războinicilor nu va pleca nimeni acasă.

Tensiunile de pe Insula Faimoșilor persistă! Grațiela se ia la ceartă cu Elena Ionescu

Cu toate că echipa Faimoșilor a câștigat jocul de imunitate și au primit provizii de mâncare, tensiunile dintre Elena Inescu și restul concurenților persistă. Faimoasa de la Survivor este luată de la harță de Grațiela și își adresează cuvinte grele una alteia

Mihai Onicaș: Abia atunci Războinicii vor simți ce am simțit și noi.

Grațiela: Am avut o discuție cu ea (n.r. Elena). Băi, Elenea, oprește-te! Gata, toleranța mea a ajuns... eu nu mai vreau să discut cu tine.

Eu nu pot să te apreciez pentru această piesă de teatru.