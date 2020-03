Adriana Popescu de la Războinici ascunde o poveste de viață dramatică. L-a cunoscut în adolescență pe bărbatul care avea să-i devină soț. I-a dăruit o fiică, dar relația lor s-a degradat până în momentul în care ea a fost nevoită să fugă de acasă de frica lui.

Adriana de la Războinici a povestit detalii înfiorătoare despre relația cu fostul soț și calvarul prin care a trecut alături de el, înainte de a-l părăsi.

În prima zi când am aflat că sunt gravidă, mi-am facut un test de sarcină, el era in hol, se descălța. Eu săream în sus de fericire și el a zis „ce ai facut, ai desenat cu markerul?” Am început sa plang, erau lacrimi de fericire pentru că voiam un copil. Îl iubeam foarte mult, chiar dacă ne certam.

Venea acasă si ne certam. Eram în luna a opta, stăteam la etajul patru, trebuia sa ma duc la cumparaturi, sa urc patru etaje. Timpul a trecut... Venise odata seara foarte nervos, ne certasem foarte rau, erau și părinții lui acasă. Eram în dormitor la noi și m-a certat și m-a împins și am cazut cu burta de calorifer și înca am un semn acolo. M-am speriat, știu ca i-am spus mamei lui că m-a împins si m-am lovit. Mi-a zis ca nu era nimic grav. Îmi era frică să plec de la el, am ramas cu el, tot ne certam. Am născut-o pe Eva e 24 decembrie 2015. După ce am rămas gravidă era o relație toxică și nu stiam ce o sa fac singură cu un copil, unde o să locuiesc, dacă o sa ma descurc, dacă parinții o să mă accepte.

Fostul soț avea meci a doua zi si Eva plângea de durere de colici. A venit nervos în cameră și a zis „Pune-i căluș la gură sau arunc-o pe geam”. M-a facut în noua ani, zece ani cât aveam cu el... Toată iubirea mea pentru el a plecat. Să spui asta cand e copilul tău... M-a durut foarte tare. Sunt sigură ca o iubește foare tare pe Eva, dar în momentul ăla de furie a spus ceva ce m-a facut să îl urasc din tot sufletul.

Eva avea doi ani și un pic, era sfârșitul lui februarie. Ne-am certat foarte rau, am chemat politia. Eva plangea, o aveam în brate, m-a tras de par, m-a dat cu capul de pereti. M-a apucat cu picioarele de gat, eu eram pe jos. Nu am stiut ce sa fac, m-am speriat foarte tare, m-am inchis cu Eva in camera, el dadea cu picioarele in usa. Imi era foarte frica sa nu pateasca ceva Eva. Cand am vazut-o pe Eva cat era ea de speriata, am zis „Stop, pana aici! Nu vreau sa creasca Eva in asa ceva”.

El nu stiu unde s-a dus. In cateva minute am putut sa o iau pe Eva, sa iau actele din casa si sa plec. M-am urcat in taxi, l-am vazut ca vine alergand. A apucat sa traga de portieră dar i-am spus taximetristului să plece. Primul meu gand a fost „unde ma duc?”. Nu stiam daca ai mei o sa ma primeasca cu un copil, ma gandeam ce o sa fac eu pe strada. Atunci cand am ajuns la ai mei acasa, eram plansa si cu sange pe fata, m-au vazut si m-au primit cu bratele deschise”, a povestit Războinica Adriana la Survivor.

Adriana de la Războinici, mesaj pentru fiica și pentru părinții ei

„Eu am venit la Survivor sa ii arat copilului meu ca sunt o mama eroina. Si ea o sa invete de la mine. O iubesc enorm pe Eva, imi iubesc foarte mult parintii si as vrea sa imi cer sucze si iertare parintilor mei ca au avut de-a face cu o persoana cum era sotul meu.

Eva, pentru mine esti totul. Eu sunt aici pentru tine, pentru tine si pentru parintii mei, pentru mamaie si pentru tataie. Vreau sa le demonstrez lor, vreau sa iti demonstrez tie ca sunt o femeie puternica si sa ai ce invata de la mine”, a mai adăugat Războinica Adriana.