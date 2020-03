Faimoșii au fost conduși de Războinici cu 8 la 3. Echipa albastră era aproape sigură că va cîțtiga, însă lucruri au luat o întorsătură deloc favorabilă pentru ei.

Faimoșii au avut o revenire spectaculoasă și au reușit să câștige cu scorul de 10 la 9.

Scandal în echipa Războinicilor, după înfrângere

După înfrângere, Cristi a avut cuvinte dure la adresa celei mai noi concurente din show-ul Survivor, Alice.

a spus Războinicul Cristi despre Alice.

”Cristi vorbeste in locul meu. Il las sa gandeaca si sa hotarasca in locul meu, eu nu vreau sa mă cert. In momentul in care el nu aduce puncte, eu nu consider ca trebuie sa ma iau de el, il incurajez. Eu daca nu aduc puncte, sunt criticata”, a replicat Războinica Alice, vizibil deranajtă ce ce a spus Cristi despre ea.

Nici Războnicul Emanuel nu i-a luat apărearea lui Alice.

„Nimeni nu vrea sa fie rautacios, problema cu punctul pierdut de Alice nu a fost ca a pierdut punctul, ci ca s-a lasat batuta, desi avea o bila acolo. Am vazut-o cum mergea acolo, a luat doua mingi, nu a mai luat-o pe a treia. S-a vazut pe ea ca nu mai putea sa mai duca, nu asta vrem aici, vrem sa luptam pana lesinam. Problema nu e ca a pierdut punctul, Cristi a pierdut trei puncte”, a spus Emanuel.