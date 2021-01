Războinicii au câștigat meciul de recompensă! Jador de la Faimoși, reacție neașteptată: „Eu plec acasă!”

ian 28, 2021 Autor: Clara Ionescu

Survivor România 2021 este competiția care aduce milioane de românii în fața televizoarelor cu fiecare ediție. Cel mai dur joc pentru supraviețuire a adus din nou în fața telespectatorilor o probă inedită, care i-a pus în dificultate pe Războinici și Faimoși. În ediția de joi seara, 28 ianuarie 2021, miza jocului a fost o pernă pentru fiecare concurent în parte, timp de o săptămână, a anunțat prezentatorul Daniel Pavel.

Jocul de recompensă din această seară a fost câștigat de Războinici. Meciul a fost unul strâns, însă echipa albastră a câștigat cu scorul de 10-6.

„Vreau sa felicit această echipă minunată. Am avut un moment în care am fost tensionată. Imi place să lupt până la ultimul punct”,a declarat Marilena de la Războinici.

„Am intrat puțin cam relaxați, ne-au condus cu 3-0, dar noi cădem și ne ridicăm. Noi jucăm mereu ca la 0-0”,a reacționat Albert de la Războinici, după ce au câștiat jocul pentru recompensă.

Războinicii au câștigat recompensa din această seară [Sursa foto: Captură KANAL D]

Reacția Faimoșilor, după ce au pierdut meciul pentru recompensă

Faimoșii nu s-au arătat demoralizați de pierderea în această seară. Ei susțin că s-au descurcat mai bine decât la alte porbe și să încep să se mobilizeze ca echipă.

„Mi se pare ca am fost foarte buni pe traseu. A fost un meci strans. Eu cred ca mergem din ce in ce mai bine”, a mărturisit Simona Hapciuc de la Faimoși.

„Mă bucur că am adus un punct. Sunt mai slabă decât colegii mei. M-am blocat la prima probă. Mă bucur că am avut ocazia să intru din nou și că am adus punct”,a declarat Alexandra Stan .

Jador a avut o reacție neașteptată! El este hotărât ca data viitoare să îi învingă pe Războinici, astfel a amenințat cu plecatul acasă.