Războinicii câștigă cea mai importantă recompensă de la debutul competiției Survivor România. Starlin: „Am visat momentul ăsta!”

Războinicii reușesc să încheie o săptămână grea la Survivor România, cu o victorie incredibilă în meciul de recompensă. Albaștrii și-au adjudecat cel mai mare premiu de la începutul competiției.

Războinicii câștigă o recompensă fabuloasă la Survivor România

După ce au pierdut primele trei meciuri din această săptămână la Survivor România, Războinicii au reușit să-și ia revanșa. Concurenții din echipa albastră s-au impus în fașa Faimoșilor cu scorul de 10-6 în jocul pentru recompensă.

Premiul adjudecat de Războinicii este printre cele mai mari din sezonul 2 Survivor România. Concurenții din echipa albastră vor vizita Santo Domingo, vor mânca un prânz în toată regula și vor putea face cumpărături.

Starlin: Am visat momentul ăsta. Mă bucur enorm, nu am cuvinte. Am terminat săptămâna cu 7 puncte, numărul meu. Mulțumesc lui Dumnezeu.

Sorin Pușcașu: Mă bucur foarte mult că am câștigat acest meci. Am jucat în mare parte cu gândul la Starlin, să-l trimit acasă unde s-a născut nu în România. Am avut o săptămână foarte slabă, dar ne bucurăm că am luat ultimul joc, pentru că nu știm cine pleacă dintre noi și să aibă o amintire wow. Ăsta e cel mai mare premiu de până acum.

Echipa Războinicilor

Faimoșii, demoralizați după înfrângerea din meciul pentru recompensă de la Survivor România

Sălbaticii sunt dezamăgiți că nu au reușit să câștige super premiul pus în joc. Sebastian Chitoșcă nu a reușit să aducă niciun punct din două intrări și mărturisește că vrea să plece acasă.

„Îmi asum lipsa de aport de astăzi. Și chiar și la ultimele jocuri. N-am adus astăzi puncte. Îmi pare rău că a înviat Albert cu mine. De când am făcut acea greșeală nu mai sunt eu în camp sau pe traseu. Sunt un prost. Îmi doresc să mă catapultez acasă, că trece timpul și rolul meu aici nu-l mai văd. Îmi dispare motivația de la zi la zi. Trec prin perioada asta, mă simt vinovat, toată lumea se uită diferit la mine. Asta se vede în evoluția mea la traseu”, a declarat Sebastian Chitoșcă.

Elena Marin: Nu am avut o zi foarte bună ca echipă. Fiecare a luptat până la capăt, eu am vrut să sper, chiar dacă nu toți am crezut asta. Nu a fost jocul nostru. Sper ca Starlin să se bucure de premiul ăsta .

Raluca Dumitru: Îmi pare rău că am pierdut jocul de astăzi. Eu am venit cu energie bună, dar am rămas în urmă în bazin. Am recuperat pe traseu, dar finalul ...nu am reușit să-i dau de cap. Îmi pare rău că nu am adus puncte. Îmi doresc să câștigăm următorul joc.

Culiță Sterp: E foarte important să trăim clipa. Am trăit clipa la joc, am dat tot ce aveam mai bun, dar Războinicii au fost mai buni. Îmi pare rău pentru premiul ăsta foarte mare. Noi aici nu mai suntem oameni normali, suntem într-o bulă și ne-am învățat așa de patru luni. O să așteptăm să ajungem acasă și vom folosi cardurile noastre.