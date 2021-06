Războinicii își iau revanșa și câștigă al doilea meci mixt internațional la Survivor România. Koro din Grecia: „Ne bucurăm de o recompensă grozavă!”

Echipa Războinicilor 22:01, iun 27, 2021 Autor: Loredana Dobre

Războincii au câștigat toate meciurile din această săptămână la Survivor România. A patra victorie au obinut-o alături de concurenții din Grecia.

Războinicii câștigă recompensa la Survivor România

Echipa mixtă a Războinicilor și-a luat revanșa pentru înfrângerea din primul meci internațional la Survivor România.

Albaștrii s-au impus în fața Faimoșilor cu scorul de 10-6 și au câștigat o super recompensă.

Concurenții greci și români din echipa albastră se vor bucura de o petrecere cu tematică dulce. Candy party este recompensa de care se vor bucura Războinicii la Survivor România.

Albert Oprea: Sunt foarte bucuros că am avut ocazia să ne luăm revanșa în formulaasta. Mi-am dorit sa aduc un aport pentru echipa asta si am avut ocazia să închid jocul. Vreau să felicit echipa. Îi felicit și pe Faimoși. Sunt fericit că avem timp să ne cunoaștem mai bine la petrecere.

Marius Crăciun: Este o victorie foarte dulce. Mă bucur că am adus victoria. Mă bucur că am adus două puncte și am ajutat echipa.

Ne-am distrat, ne-am simțit bine și ne vom bucura împreună de petrecere.

Koro: Ce joc! Ne-am bucurat de el. Am așteptat să ne luăm revanșa și mă simt foarte norocos că o să ne bucurăm de o recompensă grozavă.

Faimoșii, înfrângere grea la Survivor România

Elena Marin, Zanni și Sebastian Chitoșcă nu au reușit să-și învingă adversarii nici cu ajutorul Faimoșilor din Grecia. După patru înfrângeri consecutive în această săptămână, vedetele trec prin cea mai neagră perioadă la Survivor România.

Elena Marin: Nu am fost suficient de concentrată. Îmi pare rău că mi-am adus aportul pentru echipa mea. Îmi pare rău că am pierdut, am fi avut nevoie de petrecere. Au fost mai buni Războinicii și să se distreze. Eu nu am putut face mai mult astăzi.

Sebastian Chitoșcă: Ne-au căsăpit în fiecare zi albaștrii. Aste e realitatea, o acceptăm. Mergem cu fruntea sus înainte cei care au adus punctae. Mă bucur că sunt aici și că încerc alături de Zanni și Elena să le facem față. Ei sunt mai buni decât noi, nu avem ce să le facem, mergem în camp să suferim și ei merg să se distreze. Poate e ultimul meu joc aici și încerc să plec cu energie bună de pe traseu și să nu fiu supărat, că asta e viața și Survivor.

Ilias: Sunt fericit că am împărțit traseul cu acești oameni. Am avut ocazia să joc cu Albert. Echipa albastră a fost mai bună astăzi. Am încercat, dar nu am putut mai mult. Sper să se distreze la petrecere.