Răzvan Botezatu, momente de cumpănă! ”Simțeam că nu mai pot, mi-a fost frică”

Mai exact, Răzvan Botezatu s-a alăturat, acum ceva vreme, vedetelor care s-au îmbolnăvit de coronavirus, forma făcută fiind una destul de gravă.

”Nu am vrut să spun, dar a fost o perioadă grea acum câteva săptămâni. Am avut COVID, nu a fost deloc ușor, mai ales că am făcut toate simptomele... Și m-am simțit foarte rău la un moment dat. Simțeam că nu mai poty, mi-a fost frică că o să pățesc ceva grav, mai grav... Eram pe punctul să chem salvarea, dar am zis că, totuși, o să îmi treacă. Câteva zile am fost scos din circuit”,ne-a dezvăluit Răzvan Botezatu.

Mai mult decât atât, recunoaște Răzvan Botezatu, inițial a vrut să țină secret faptul că s-a infectat cu coronavirus, dar ceea ce a văzut, în ultima vreme, în ”bula conspiraționiștilor”, l-a făcut să spună adevărul. ”Inițial mi-am proprus să nu spun nimic. Dar, la ce prostii văd că sunt ventilate în spațiul public, am decis să explic tuturor că am avut și eu această bvoală. Și că, cel puțin pentru mine, nu a fost de joacă...

Razvan Botezatu e deranjat de consiprationistii COVID-19

Și nu, nu am luat bani de la oculta mondială, deși nu m-aș fi supărat dacă mi-ar fi dat niște bănuți (râde, n.red.).. Dar mai aștept! Doar că, până primesc banii, o să repet un singur lucru: aveți grijă, protejati-vă! Nu vă jucați, chiar e o boală care te face să te simți îngrozitor. Și da, cred că se moare... Că dacă mi-ar fi fost doar puțin mai rău, cred că nu supraviețuiam. Acum, abia astept, sincer, să mă vaccinez”,ne-a mai spus Răzvan Botezatu.

Razvan Botezatu a trecut cu greu peste coronavirus

Răzvan Botezatu așteaptă acum să apară ”ursitul”

De-a lungul timpului, așa cum a recunoscut în exclusivitate pentru WOWbiz.ro, Răzvan Botezatu a avut mai multe relații cu alți bărbați.

Cu toate acestea, până acum, toate relațiile lui Răzvan Botezatu s-au sfârșit destul de prost, unele dintre acestea făcându-l pe fostul prezentator TV să sufere enorm, el fiind, adeseori, bătut și abuzat de partenerii săi de viață. Acum însă, recunoaște Răzvan Botezatu, s-a lecuit și știe ce vrea de la un iubit.

”În primul rând, să aibă bani, să nu vreau să mă mănânce de avere. Că și așa nu am, abia am făcut puțin cheag și eu... Apoi, să fie organizat. Și, dacă e cuminte și organizat, îl las să îmi fie secretar. Să fac și eu cum am văzut în filme... Secretar la muncă... acasă, nebunie. Adică, clar, oricum am nevoie de ajutor, dacă e dispus să mă ajute și la muncă, are și bani să nu îl întrețin eu, e bun...”, ne-a spus, în stilul caracteristic, Răzvan Botezatu.