Bombă în showbiz! S-a căsătorit! Răzvan Botezatu a spus ”DA”! Foto & Video EXCLUSIV de la eveniment

Mai exact, Răzvan Botezatu este fericit până peste poate după ce, ieri, la prima oră a dimineții, mama lui s-a căsătorit cu primul ei iubit, un bărbat pe care îl cunoaște de zeci de ani și cu care mai avusese, în trecut, o relație.

”Inițial nu am fost de acord, de ce să mint? Adică, știam că mama îl iubește pe Nicu, dar mă temeam de ideea că ar mai putea avea o căscinie abuzivă. Până la urmă, după ce am stat și am discutat am decis să o las să fie fericită și i-am zis marele ”DA”. S-a bucurat enorm, nu cred că făcea pasul fără să îmi dau și eu acordul, mai ales că noi ne sfătuim tot timpul. Acum mai aștept doar să îl cunosc mai bine pe noul meu tată”, ne-a spus, în exclusivitate, Răzvan Botezatu .

Razvan Botezatu este pregatit sa il cunoasca mai bine pe noul sau tata

În orice caz, recunoaște fostul prezentator TV, relația mamei sale l-a cam surprins. ”A venit în România, în concediu. Știam că se văd, dar nu bănuiam că este o asemenea pasiune între ei. Ei se cunosc încă din copilărie, am înțeles că a fost primul ei iubit. Dar, sincer, după ce mi-a spus că simte că este cazul să își oficializeze relația, i-am zis că nu aș putea să nu o las să fie fericită. Dar am pus niște condiții, mă refer la cum se vor desfășura lucrurile între ei, mai ales că experiența ei în mariajul cu tatăl meu nu a fost una prea bună... Și i-am spus că, la prima greșeală, trebuie să ia atitudine, să nu se lase călcată în picioare”,ne-a mai explicat Răzvan Botezatu .

Mama lui Razvan Botezatu alaturi de alesul inimii ei, Nicu

Răzvan Botezatu, ghinionist în relații

De-a lungul timpului, așa cum a recunoscut în exclusivitate pentru WOWbiz.ro, Răzvan Botezatu a avut mai multe relații cu alți bărbați. Cu toate acestea, până acum, toate relațiile lui Răzvan Botezatu s-au sfârșit destul de prost, unele dintre acestea făcându-l pe fostul prezentator TV să sufere enorm, el fiind, adeseori, bătut și abuzat de partenerii săi de viață. Acum însă, recunoaște Răzvan Botezatu, s-a lecuit și știe ce vrea de la un iubit.

”În primul rând, să aibă bani, să nu vreau să mă mănânce de avere. Că și așa nu am, abia am făcut puțin cheag și eu... Apoi, să fie organizat. Și, dacă e cuminte și organizat, îl las să îmi fie secretar. Să fac și eu cum am văzut în filme... Secretar la muncă... acasă, nebunie. Adică, clar, oricum am nevoie de ajutor, dacă e dispus să mă ajute și la muncă, are și bani să nu îl întrețin eu, e bun...”, ne-a spus, în stilul caracteristic, Răzvan Botezatu.