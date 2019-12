Răzvan Ciobanu a fost dat în judecată de Laura Vicol, în urmă cu 7 ani. Atunci, avocata avea numele Voicu Laura Cătălina şi apărea în calitate de creditor în patru dosare în care Ciobanu Mihăiţă Răzvan era debitor. Toare dosarele au avut ca obiect executarea silită. Primul a fost deschis pe 20 ianuarie 2011, la judecătoria Sectorului 1, al doilea a fost deschis pe 9 martie 2011 la Judecătoria Sectorului 3, al treilea pe 11 martie 2011 la Judecătoria Sectorului 4 şi ultimul pe 14 martie 2011, la Judecătoria Sectorului 6. Toate procesele s-au terminat în câteva zile, cu acelaşi verdict, defavorabil designerului, care a fost obligat să îşi plătească datoriile către Voicu Laura Cătălina: „Admite cererea. Încuviinţează executarea silită. Irevocabilă.” (vezi ce mesaj au scris părinţii lui Răzvan Ciobanu după ce au aflat că dosarul morţii fiului lor a fost clasat)

Citeste si: Dezvăluiri șocante în cazul accidentului lui Răzvan Ciobanu! A fost strivit de mașina care s-a rostogolit peste el

Citeste si: Misterul morții lui Răzvan Ciobanu. Zeci de întrebările au rămas fără răspuns după clasarea dosarului! Ce concluzii au tras anchetatorii

Ulterior, Răzvan Ciobanu a devenit prieten apropiat cu avocata care a devenit Laura Vicol după ce s-a măritat. Mai mult, Vicol l-a reprezentat pe Ciobanu în câteva procese. După decesul lui Ciobanu, presa a relatat pe larg declaraţiile Laurei Vicol, prezentată drept cea mai bună prietenă a designerului. „Am avut niste zile cumplite, e mare durerea, probabil voi muri cu mustrarile de constiinta pe care le am, imi reprosa in ultima vreme ca nu am timp de el si poate de aceea n-am vazut, n-am simtit, n-am oprit lucruri..Dar i-am jurat la capatai ca o sa-mi fac tot timpul din lume sa incerc sa aflu ce s-a intamplat..Nu vreau sa mai amarasc pe toata lumea, asta e o alta cruce pe care va trebui sa o port...” a scris Laura Vicol pe pagina sa de socializare. „Ne stim de 27 de ani...adica puteam avea deja un “copchil” care sa ne aduca si noua un pahar de apa la batranetze. Si nu va imaginati ca in 27 de ani nu ne-am iubit si nu ne-am urat cu patima! Important este ca am ramas impreuna”, a postat Ciobanu în 2018 la o poză cu Laura Vicol.

Răzvan Ciobanu a fost dat în judecată de Laura Vicol. A avut mari probleme financiare

De-a lungul anilor, Răzvan Ciobanu a avut mari probleme financiare. Pe lângă restanţele la stat pe care le avea firma sa, el a avut datorii la furnizori, la parteneri de afaceri, la colegi designeri dar, se pare, și la cămătari. În 2011, aceștia i-ar fi incendiat pensiunea pe care designerul o deținea în localitatea Mălaia, Vâlcea. Apropiații susțin că Ciobanu avea datorii și în 2019, lucru confirmat și de cele 3 procese de executare silită pe care le-a pierdut în ultimii 2 ani, toate cu o firmă de recuperare creanțe. ”Răzvan Ciobanu avea în continuare datorii, chiar dacă la un moment dat a ajuns să spună că a terminat cu ele. Obișnuia să împrumute și să nu mai returneze, acesta era modul în care putea să-și satsifacă toate capriciile extravagante”, a declarat un prieten al lui Ciobanu pentru WOWbiz.ro.

Răzvan Ciobanu a murit fulgerător în urma unui accident înfiorător, petrecut în dimineața de 29 aprilie 2019. Tragedia s-a produs la intrarea în localitatea Săcele dinspre Năvodari, judeţul Constanţa. După orașul Năvodari, creatorul de modă ar fi părăsit drumul județean, arată primele date ale anchetei. Mașina de teren și-a continuat drumul pe câmp aproximativ 700 de metri, a traversat o alee asfaltată, apoi a intrat încă 150 de metri într-o zonă cu arbuști. Aici s-ar fi rostogolit de mai multe ori și a smuls din rădăcini câțiva copaci, iar în final, autoturismul s-a oprit pe roți, izbindu-se frontal de un copac.