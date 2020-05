In articol:

Răzvan Fodor locuiește într-o vilă superbă, pe care a cumpărat-o în urmă cu cinci ani. “Razvan nu mai locuieste in apartament. El si-a achizitionat o vila spatioasa si foarte frumoasa in Popesti-Leordeni, chiar in zona centrala, pe care a dat in jur de 200.000 de euro”, au dezvaluit apropiatii prezentatorului, în 2015, pentru WOWbiz.ro. (vezi ce a spus Lia Bugnar despre iubitul cu 23 de ani mai tânăr)

“Imobilul este dispus pe un etaj, are o curte interioara si un garaj de doua locuri, iar interiorul a fost mobilat ca din reviste. Fodor, sotia lui, Irina, si fetita s-au acomodat deja cu noua locuinta si o considera una ideala pentru familia lor", s-a mai relatat despre vila lui Fodor. Imaginie recente de pe site-urile de socializare arată că familia se bucură din plin de spațiul generos al curții cu gazon, acolo unde fiica lui Fodor se joacă, dar și unde se fac grătare la petrecerile cu prietenii.

Răzvan Fodor locuiește într-o vilă superbă. A împărțit premiul de 30.000 euro cu Sorin Bontea

Răzvan Fodor a câștigat recent sezonul 3 din Asia Express, acolo unde a făcut echipă cu Sorin Bontea, primind un premiu de 30.000 euro. Învinșii din finală au fost Speak și Ștefania. Fodor a partcipat la show, deși este bolnav de astm. ”Știți ce înseamnă să simți că ți se blochează aerul în plămâni, că nu poți să-l dai afară?”, a povestit Răzvan Fodor despre boala sa.

