Răzvan Lucescu, în mijlocul unui scandal în Grecia! „Să vă fie rușine!”

Echipa pregătită de antrenorul român Răzvan Lucescu a câștigat cu 2 la 1 pe terenul lui Olimpiakos Pireu și a pus capăt unei serii de 3 partide fără victorie încampionat! Un autogol semnat de Sokratis, în minutul 8 și Narey, care a înscris golul de 3 puncte au fost decisivi pentru PAOK.

Răzvan Lucescu, conferință de presă cu scântei!

Pentru gazde a marcat James Rodrighez, fost jucător la Real Madrid și Bayern Munchen.

Răzvan Lucescu nu a avut prea mult timp să se bucure de marea victorie obținută pe ternul rivalei Olympiakos. La finalul confruntării, jurnaliștii locali au considerat că PAOK a jucat extrem de dur. Unul dintre ei l-a enervat pe antrenorul român.

„ Nu am fost fair-play? Am câștigat! Cred ar trebui să vă fie rușine ție, celor de la Federație și celor din Comisia Arbitrilor. Ce spui tu nu reflectă realitatea.

Echipei mele nu i-a fost acordat un penalty care a fost de 10 ori mai clar decât orice penalty dat vreodată, mai ales echipelor din Atena. Sunt penalty-uri date, apoi la VAR e întoarsă decizia. Nu știu ce vorbesc arbitri între ei. Ar trebui să înțelegi mai bine și să-ți faci meseria înainte să întrebi astfel de lucruri. Am văzut lucruri incredibile. Uită-te la fapte, nu o ataca pe PAOK! Mai rămâne doar ca echipele din Atena să primească penalty după o adiere de vânt. Așa că mai bine ar trebui să te gândești cum decurg meciurile. Am jucat mai bine astăzi, am câștigat meciul ”, a răspuns Răzvan Lucescu.

Răzvan Lucescu, în mijlocul unui scandal în Grecia

Vizibil iritat, Răzvan Lucescu l-a bătut pe translator pe umăr și ales să părăsească sale de conferințe de presă, după numai câteva minute.

În Grecia, lider după 8 etape este Panatinaikos Atena, cu un parcurs excelent, 8 victorii în 8 etape. Locul secund este ocupat de AEK Atena, cu 18 puncte, pe trei este Volos, cu 17 puncte, iar poziția a 4-a este ocupată de PAOK.

Echipa lui Răzvan Lucescu are 15 puncte, iar Olympiakos cu un punct mai puțin și ocupă poziția a 5-a.