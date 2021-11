Răzvan Simion dă din casă! Ce a dezvăluit acum despre colegul său, Dani Oțil: „,Galben la față"

In articol:

Toată lumea îi cunoaște pe Dani Oțil și Răzvan Simion pentru prezența lor carismatică în televiziunea românească, dar și pentru relația de prietenie care îi leagă. Copilăria și-au petrecut-o împreună și au sute de amintiri încă din timpul grădiniței.

În cadrul emisiunii din această dimineață, Dani Oțil a spus că se număra printre copii populari din clasă, spre deosebire de colegul său, Răzvan Simion care ”purta ochelari și doar urechile i se vedeau”.

Citeste si: Dani Oțil, dezvăluiri din viața de tătic! Cum își vede rolul în viața fiului său?

Răzvan nu a stat mult pe gânduri și și-a adus aminte de una dintre zilele petrecute la grădiniță, când, Dani, deși locuia apropae de casă, a fost uitat acolo. Cea mai amuzantă amintire a celor doi rămâne cea legată de Dani Oțil, când a fost găsit,, galben la față".

Răzvan și Dani, despre copilărie [Sursa foto: Instagram]

Citeste si: Iubita secretă a lui Petrică Mâțu Stoian nu s-a măritat cu artistul deși se iubeau mult. Care a fost motivul- bzi.ro

,,Odată, s-a ascuns într-un sac în care erau cearșafurile mai murdare ale celor de la grupa mică. O îngrijitoare nu a știut că e acolo, a luat sacul și l-a închis într-un dulap. A fost găsit după două ore galben la față…”, a povestit Răzvan Simion despre pățania colegului său, Dani.

Dani Oțil, în culmea fericirii de când este tătic

Noua experiență pe care o trăiește de câteva luni, anume cea de tătic, îl face pe prezentator să nu își ia gândul de la micuțul său și adesea aduce în discuție acest subiect.

”Eu nu am facut un copil pentru ca mi-am dorit. Și nici soția mea. Ci pentru ca tot am auzit prin vacanțe: ei, faceți și voi un copil… Mă acuzau că: fă și tu un copil, să vezi. Am făcut și acum pun si eu presiune pe ceilalți.”

Citeste si: Cum îl vede Dani Oțil pe iubitul Lidiei Buble, actorul Harlys Becerra? Prezentatorul TV a făcut o ironie la adresa acestuia: ,,Frumușelul cu barbă..."

”Vine în viata oricărui bărbat când trebuie să anuleze lucruri. Am acum tot felul de din astea: mi-a luat unul locul de parcare, mi-a pornit alarma de incendiu.” , spunea Dani Oțil.

Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu[Sursa foto: Instagram]

Dani Oțil a cerut-o pe frumoasa sa soție în căsătorie, anul trecut în luna ianuarie, în timpul unei vacanțe exotice. În luna mai a acestui an, căsătoria celor doi s-a oficializat în fața ofițerului de stare civilă. Acum, cei doi formează unul dintre cele mai urmărite cupluri din presa autohtonă, mai ales de când Gabriela Prisăcăriu a adus pe lume primul copil al prezentatorului, pe micuțul Leo Tiego.