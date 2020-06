In articol:

Răsturnare de situație. Răzvan Simion vrea înapoi la fosta soție după ce s-a despărțit de Lidia Buble? Mulți se întreabă dacă prezentatorul de televiziune se va întoarce la mama copiilor lui după ce a rămas fără cea pe care susținea până acum câteva luni că o iubește.

Răzvan Simion și fosta soție, din nou împreună după despărțirea de Lidia Buble?

De ce există această întrebare pe buzele tuturor? Ei bine, toată lumea știe că Răzvan și fosta lui soție au trăit o poveste de iubire de peste 15 ani. Mai mult decât atât, acesta are și doi copii cu femeia pe care a lăsat-o pentru a fi cu Lidia. Așa că, rămâne de văzut dacă va mai exista un loc pentru Răzvan în inima fostei partenere și dacă se va reaprinde focul iubirii.

Răzvan Simion a anunțat despărțirea de Lidia Buble, după ce în ultima perioadă totul indica faptul că nu mai formează un cuplu. Prezentatorul de televiziune a spus totul printr-un mesaj pe contul său de Instagram, pe care ulterior l-a șters.

„Au fost ani in care m am iubit prea putin in timp ce primeam prea multa iubire cu care nu stiam ce sa fac.

Au fost ani in care m am ferit de iubire ca de cel mai mare dusman. Au fost ani in care iubirea mi a fost oxigen.

Ce am invatat pana acum despre iubire? Iubirea inseamna daruire, libertate emotionala, inseamna a vrea din suflet sa il vezi pe celălalt fericit.

Astazi Lidia nu mai este fericita langa mine. Ii cer iertare pentru ca la un moment dat am devenit insuficient. Si ma iert si pe mine pentru ca nu am mai avut ce sa ofer cand poate ar mai fi fost multe de oferit. De maine vreau sa o vad pe Lidia fericita, vreau sa ii sclipeasca ochii din nou in razele soarelui, asa ca ii redau libertatea. Plecam amandoi intr-o calatorie a regasirii de sine. Dar separat.

Ma iert pe minte pt tot ce am fost si pt tot ce n-am fost… Suntem in continuare o echipa si construim proiectul muzical si in rest doi… fosti iubiti…. actuali foarte buni prieteni.

Am fost copil, am fost tanar iar astazi sunt intelept.

Copilul râde:

„Înţelepciunea şi iubirea mea e jocul!”

Tânărul cântă:

„Jocul şi-nţelepciunea mea-i iubirea!”

Bătrânul tace:

„Iubirea şi jocul meu e-nțelepciunea!” L.B.

Viața frumoasa, Sufletel!” , a fost mesajul postat pe Instagram de Răzvan Simion.