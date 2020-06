In articol:

La 11 ani de la moartea fostei soții a lui Florin Salam, Fănica, familia acesteia îi declară război artistului. Mama și fratele regretatei Fănica îl atacă dur pe manelist și îi aduc acuzații grave.

Familia Fănicăi, în război cu Florin Salam

Mai exact, aceștia susțin că în perioada în care femeia trăia și era căsătorită cu manelistul, ar fi existat mai multe episoade de tensiune între cei doi. Mai mult, familia Fănicăi susține că artistul a ajuns de multe ori la amenințări și violențe. Fratele Fănicăi susține că ar fi fost amenințat de sora lui Florin Salam, care era căsătorită cu un bărbat periculos, Fabian.

”El era orgolios, ceva de spuneai de soră-sa sau de mă-sa sau de ta-su o bătea, o spărgea cu bătaia! Mama îi spune în dimineața aia: Florine, uite care e treaba, trebuia să merg la medic cu ea de două săptămâni și nu merge.

Știți ce a spus Regele Florin Salam de prințesa lui, Fănica? Auziți, aveți grijă voi, banii sunt în seif, duceți-va și faceți.-o bine. Exact așa a spus. A spus aşa: am banii în seif, luați toți banii, faceți-o bine! Că dacă nu o faceți bine, eu voi plânge o zi, două, trei, dar voi o să plângeți toată viața! O să aveți rană în piept.

Sora sa m-a amenințat, are un bărbat foarte puternic, îl știe toată lumea pe Fabian, bărbatul lui Nuţi. Am chemat Poliția când am auzit că mă amenință. A, tu mă ameninți. A spus să am grijă de mine să nu rămân în cărucior”, au declarat mama și fratele Fănicăi, pentru un post de televiziune.