Răzvan Simion și Daliana Raducan și-au dus relația la următorul nivel?! S-au mutat sau nu împreună?! Dani Oțil îl dă de gol: „Îți priește...”

Lidia Buble și Răzvan Simion au format unul dintre cele mai iubite cupluri din showbiz, dar povestea lor de dragoste a ajuns la final după cinci ani de iubire.

De aproape un an de zile cei doi merg pe drumuri diferite. Deși fanii au tot așteptat o împăcare, acum nu mai este niciun dubiu, iar cei doi cel mai probabil nu vor mai avea o relație amoroasă.

În prezent, pe Lidia Buble și pe Răzvan Simion îi leagă doar o relație de tip profesional, prezentatorul tv continuând să fie impresarul blonindei, însă nimic mai mult, căci de câteva luni acesta are o nouă iubită, pe arhitecta Daliana Răducan, care a colaborat și la emisiunea „Visuri la cheie”. Și se pare că lucrurile sunt destul de serioase și avansează rapid. Dani Oțil a dat de înțeles în una dintre edițiile emisiunii de matinal pe care le prezintă că al său coleg de emisiune și noua lui iubită s-ar fi mutat deja sub același acoperiș.

Răzvan Simion s-a mutat în aceeași casă cu Daliana Răducan?!

Totul a ieșit la iveală după un dialog savuros pe care cei doi prezentatori de la „Neatza cu Răzvan și Dani” l-au avut.

Dani Oțil îi aprecia vestimentația colegului său când și-a dat seama și căruit fapt se datorează noua sa abordare stilistică. Acesta i-a spus lui Răzvan Simion că-i cam priește chiria, iar toată lumea speculează că el și Daliana Răducan s-ar fi mutat împreună. Nu este pentru prima dată când existaă astfel de suspiciuni, de-a lungul timpului cei doi au mai postat imagini din același apartament.

Dani Oțil: Având în vedere noul stil vestimentar al lui Răzvan, fanii întreabă așa. În noua ta fază de vestimentație, cum te îmbraci în bucătărie?

Răzvan Simion : Uite așa. (n.r – arătând spre vestă și pantaloni)

Dani Oțil: În vestuță? Nu te stropești?

Răzvan Simion: Vrei să îți arăt? Îți trimit diseară niște poze să mă vezi!

Dani Oțil: Ești foarte frumos, îți priește chiria, altfel nu știu….

Lidia Buble [Sursa foto: Instagram]

Cum a reacționat Lidia Buble când a aflat că Răzvan Simion este într-o relație

Artista spunea în urmă cu mai multe luni că a trecut peste despărțirea de prezentatorul TV și că nu o deranjează că el deja a intrat într-o nouă relație. Ba chiar se bucură pentru fostul ei iubit și noua lui parteneră de viață.

„Nu mai am fluturi în stomac. Au apărut și articole cu noua iubită. Nu am fost tentată să o urmăresc pe ea. Nu sunt geloasă, mă iubesc foarte mult și am mare încredere în mine. E un om foarte fain. E o norocoasă”, a delarat Lidia Buble în urmă cu câteva luni.