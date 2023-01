Reacția dură unui internaut, după ce a văzut ultimele imagini postate de Giulia Anghelescu: „Eu nu vreau să văd așa ceva”

In articol:

Giulia Anghelescu este una dintre cele mai cunoscute și apreciate cântărețe de la noi din țară. Vedeta se poate numi o femeie împlinită atât din punct de vedere personal, cât și profesional. Artista se bucură de o carieră de succes, dar și de o familie frumoasă pe care a construit-o împreună cu soțul ei, Vlad Huidu.

Cei doi formează un cuplu de peste 15 ani și sunt căsătoriți de 10 ani. Împreună au doi copii minunați, pe Antonia Sabina și Eduard Mikael.

Giulia Anghelescu reușește cu ușurință să combine viața de artist cu cea de mamă și soție, însă nu ezită să își rezerve timp și pentru ea. Artista nu renunță la stilul ei sexy, cu toate că mulți dintre urmăritorii ei o critică pentru asta.

Giulia Anghelescu, blocată de un urmăritor din cauza stilului îndrăzneț

Giulia Anghlescu se poate lăuda cu un corp de invidiat și nu ezită să-și arate și în mediul online formele. Cu toate acestea, vedeta este dur criticată de urmăritori, iar unul dintre internauți chiar i-a dat mesaj spunându-i că o va bloca.

„ Ți-am dat blocaj. Postezi numai poze XXX. Eu nu vreau să văd așa ceva. La revedere!”, a fost mesajul unui internaut la adresa Giuliei Anghelescu.

Giulia Anghelescu nu a putut trece cu vederea greșeala de exprimare a băiatului, astfel că a decis să îi răspundă în mod public la mesaj.

„ Între timp pe Facebook. Acum că mi-a dat blocaj, eu ce mă fac?”, a răspuns Giulia Anghelescu.

Giulia Anghelescu [Sursa foto: Instagram]

Giulia Anghelescu, pasioantă de psihologie

Giulia Anghelescu, în vârstă de 38 de ani, are la bază, profesia de psiholog. Vedeta a fost pasionată din totdeauna de psihologie, fapt ce a făcut-o să meargă la Facultatea de Psihologie. Cu toate acestea, viața a dus-o pe alt drum, iar acest domeniu a rămas doar o simplă dorință neîndeplinită a artistei. Acum, la vârsta la care simte că poate lua decizii majore în viațăși poate risca pentru viitorul său, Giulia Anghelescu s-a reprofilat pe psihologie și așteaptă să-și termine studiile pentru a profesa.

„ Practic, dacă ar fi să ne luăm după studiile pe care le am, clar este profesia mea de bază. Practic, întotdeauna a fost o pasiune, așa am și pornit, să dau la psihologie după ce am terminat liceul. Asta pentru că am avut o profă în liceu de care mi-a plăcut enorm. A fost, pur și simplu, omul potrivit la momentul potrivit. Doar că am așteptat eu să vină momentul potrivit ca să îmi termin toate studiile, să pot și profesa în acest domeniu. Mai stăm, mai durează cel puțin doi ani până când voi putea profesa, mai avem timp.”, a mărturisit artista ,în urmă cu ceva timp, pentru ego.ro.

Giulia Anghelescu [Sursa foto: Instagram]