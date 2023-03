„Nu s-au mobilizat niciodată să mă vadă.” Părinții Ioanei State nu merg la show-urile fiicei lor. Comedianta nu se gândește deloc la măritiș: „Am scăpat și anul acesta”

In articol:

Ioana State a ajuns într-un timp record la inimile spectatorilor prin show-urile sale de succes de stand-up comedy. Vedeta este deja în industrie de câțiva ani, însă a devenit cunoscută prin prisma emisiunii de profil.

Părinții Ioanei State nu vin la show-urile comediantei

Părinții comediantei au fost prezenți doar la un singur show de-al tinerei, pe când fratele său nu a văzut-o niciodată pe o scenă.

Ioana State și-a făcut debutul în industrie în urmă cu câțiva ani, însă adevăratul succes a venit atunci când s-a prezentat pe scena unei emisiuni de comedie, acolo unde a ajuns până în finală. Deși se bucură de un real succes în domeniu, părinții tinerei au văzut-o pe scenă doar o singură dată, într-unul din primele sale spectacole, iar fratele ei nu a fost prezent la niciun show de-al ei. Cu toate acestea, speră ca familia sa să vină la spectacolul de la Sala Palatului, întrucât este o oportunitate imensă pentru ea și nimeni nu ar trebui să rateze momentul său de glorie.

„ Deși am o familie foarte unită și o familie super sănătoasă, ai mei au venit o singură dată când am avut spectacol, fix la începuturi, când încă eram foarte stângace, iar de atunci nu s-au mobilizat niciodată să mă vadă. Fratele meu nu m-a văzut niciodată, dar la Sala Palatului am zis că măcar acum să vină, când este un moment unic în viața unui artist, să urce pentru prima dată la Sala Palatului, că o dată ajuns acolo e un soi de validare în sufletul artistului că urcă pe scena aia, în fața a 4000 de oameni. Vor veni toți, va veni toată familia.”, a mărturisit Ioana State, pentru ego.ro.

Ioana State a reușit să închidă gura familiei cu privire la măritiș

Printre cele mai de succes momente ale sale se numără show-ul în care a vorbit despre căsătorie. În acest fel, a reușit să își calmeze familia și nimeni nu o mai întreabă când va veni momentul în care se va mărita, fapt ce o bucură pe Ioana State. Tânăra mărturisește că multe dintre numerele sale de stand-up transpun realitățile pe care le trăiește, însă recunoaște că există și exagerări pentru ca spectacolele sale să fie cu adevărat amuzante.

„ Nu m-am măritat. Mi-a ajutat Dumnezeu, am scăpat și anul acesta. Acum nici cei din familie nu mai au curaj să îmi pună întrebarea asta, numai gata. Deja acest subiect a devenit aproape tabu, că nu mai puteam să aud. Tocmai de aceea am și reacționat. De obicei numerele mele cam transpun 95% realități pe care le trăiesc eu sau pe care le văd în jur.

Sunt exagerări în glumele noastre pentru că astfel trebuie să duci într-o extremă o anumită situație ca să poată fi făcută o glumă din ea pe care să o înțeleagă oamenii și să fie acolo cu tine. Dar la mine funcționează diferit. În momentul în care este ceva super personal și eu cred ceea ce spun, oamenii simt asta, iar atunci sinceritatea cam are cheia succesului”, a mai spus Ioana State.

