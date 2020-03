Carmen de la Salciua a fost impresionata de vestea ca Gigi Becali a facut donatii impresionante pentru Institutul Matei Bals din Capitala.

In plina pandemie de coronavirus, patronul echipei FCSB Gigi Becali a decis sa se implice si sa dea o mana de ajutor pentru sustinerea financiara a Institutului National de Boli Infectioase "Prof. Dr. Matei Bals". Fosta sotie a lui Culita Sterp a avut numai cuvinte frumoase despre Becali.

Reactia lui Carmen de la Salciua dupa ce Gigi Becali a facut donatii pentru Institutul Matei Bals in plina pandemie de coronavirus

"Un erou! Un ou simplu cu un suflet imens. Sa-i ajute Dumnezeu acestui om, ca a facut atatia oameni fericiti. Jos palaria!", a spus Carmen de la Salciua.

”La ce îmi folosesc milioanele, dacă nu pot șterge lacrima din ochii unui copil? La nimic! Trebuie să ne strângem rândurile și să facem numai bine”, declara, recent, Gigi Becali. Vezi ce a spus Gigi Becali despre implicarea sa.

Nu s-a uitat deloc la bani și nici nu a stat pe gânduri atunci când a scos din buzunar zeci de mii de eur pentru a cumpăra ce le trebuia medicilor pentru a-și desfășura în continuare activitatea în condiții de siguranță.

”Cei de la „Matei Balș„ mi-au trimis o listă lungă fiindcă nu aveau nimic în spital! Am primit de la ei o cerere, prin care mi s-a solicitat ajutorul. Au spus că au nevoie de scaune, mese, mobilier, camere video, produse de curățenie, mop-uri, televizoare, mai multe lucruri, pentru criza asta cu coranovirusul. Normal că i-am ajutat. S-au dus băieții și au cumpărat tot ce mi-au cerut în primă fază. Iar astăzi (n.r. luni, 17 martie) am primit o altă listă de la ei, iar băieții au plecat deja să achiziționeze tot ce au nevoie. Cum să nu-i ajut?! Doamne-ferește!”, a declarat Gigi Becali pentru Cancan.

Donațiile lui Gigi Becali nu se opresc aici. Afaceristul a solicitat unei fabrici de cămăși din România să facă măși și halate pentru spital.

, a declarat Gigi Becali la televizor.

În plus, ajutorul lui a fost cerut și din partea unui spital din Rădăuți, iar Gigi Becali are de gând că onoreze această solicitare.

"Am primit de la cineva de la spitalul din Rădăuți un telefon că au nevoie și acolo. Și o să duc și acolo ce e nevoie",a mai spus Gigi Becali.