Actrita Itzar Ituno din Casa de Papel, diagnosticata cu COVID-19!

Actrita Itzar Ituno din serialul Casa de Papel a fost testata pozitiv cu COVID-19.

Actrita de origine spaniola care o interpreteaza pe Raquel Murillo in Casa de Papel a postat pe contul sau oficial de Instagram o fotografie si un mesaj, la scurt timp dupa ce a primit rezultatele testului si a aflat ca a fost infectata cu coronavirus.

Itzar Ituno a marturisit ca are febra si tuse seaca si a facut un apel ca toata lumea sa tina cont de recomandarile specialistilor, declarand ca virusul este foarte periculos pentru persoanele vulnerabile, cu probleme de sanatate cronice.

"E oficial. De vineri am aceste simptome (am febra si tusesc), iar azi (n.r. joi, 19 martie) am primit confirmarea in urma testului epidemiologic. Este coronavirus", a declarat Itzar Ituno, Raquel din Casa de Papel.

Din cate se pare, actrita de origine spaniola se afla la domiciliu, nu intr-un spital din Spania. "Urmeaza 15 zile de carantina si apoi vedem ce se va intampla", a declarat ea.

Itzar Ituno are 45 de ani. Interpreta lui Raquel Murillo din cunoscutul serial Casa de Papel are o stare generala buna, dar trebuie sa respecte sfaturile medicilor specialisti.

Potrivit ultimelor cifre oficiale, in Spania sunt aproape 15.000 de persoane cu COVID-19 si s-au raportat peste 800 de decese.