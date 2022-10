Reacția mamei lui DJ Harra, atunci când a pus muzică topless prima dată! Tânăra a spus totul, după ani buni de carieră

In articol:

Dj Harra este iubită și apreciată de mulți români, făcându-se remarcată prin modalitatea sa originală de mixa muzică la evenimente, mai precis topless. Tânăra este în acest domeniu de ani buni, iar de când a intrat în lumina reflectoarelor, vedeta a reușit să adune de partea sa o mulțime de fani, care îi stau alături la orice pas.

Sinceră din fire, Dana, pe numele său real, nu se dă niciodată înlături să vorbească despre orice subiect, în special atunci când vine vorba despre viața sa personală. Așa s-a întâmplat și recent, căci invitată în cadrul emisiunii ”Detectorul de minciuni”, difuzată pe canalul de YouTube theXclusive și moderată de Oana Radu, Dj Harra a făcut o serie de dezvăluiri din viața sa.

Întrebată de moderatoarea emisiunii online dacă mama sa a fost sau nu șocată atunci când a văzut meseria pe care a ales-o, Dana a răspuns că nu știe exact ce părere a avut femeia care a crescut-o, însă nu i-a spus nimic niciodată privind acest aspect.

„Oana Radu: A fost mama ta șocată când ai pus muzică topless prima dată?

Dj Harra: Și dacă a fost, nu mi-a zis niciodată ”, a fost discuția celor două, în cadrul emisiunii ”Detectorul de minciuni”.

Au fost sau nu geloși iubiții lui DJ Harra

Cât despre partenerii săi, Dj Harra a spus că majoritatea au fost geloși când venea vorba de meseria sa, mulți nefiind de acord cu faptul că pune muzică topless.

De asemenea, la un moment dat, într-una dintre relațiile sale, DJ Harra chiar a renunțat o perioadă la cariera sa, mai precis 6 luni, pentru a încerca să-și trăiască viața și altfel, alături de partenerul de la vremea respectivă, însă și-a dat seama că își iubește meseria și a revenit din nou la pasiunea sa.

„Oana Radu: Iubiții tăi au fost geloși?

DJ Harra: Da!

Oana Radu: A fost vreunul care să zică ”Gata, de astăzi, la revedere”?

DJ Harra: Da! Și am zis și da.

Oana Radu: Ai renunțat? Pentru el? Deci ai făcut o pauză în cariera ta?

Dj Harra: Da.

Oana Radu: Și crezi că a meritat?

Dj Harra: Nu, nici vorbă. Nu aș mai face niciodată treaba asta și am făcut-o ca un experiment pentru mine, adică eu în general iau deciziile pentru ceea ce mă privește singură, nu am nevoie de părerea nimănui, pentru că am un instinct foarte bine dezvoltat, pe care îl cultiv în fiecare zi și după care mă iau.(...) De data asta, eram împreună de vreo 2 ani și am zis hai să încerc și varianta altcuiva.(...) Instinctul îmi spunea nu, dar am zis o iau ca un experiment, indiferent de situație îmi asum. Bineînțeles că am încercat, am fost în pauză 6 luni, după primele 3 am zis eu acasă nu pot să stau, mor. Încercam să mă schimb cu totul sau așa credeam eu că e ok, hai să deschid ceva, un salon și mi-a zis ”Da, dar în salon au voie bărbați”. M-am trezit într-o dimineață, 4 luni mai târziu, și am zis asta e viața ta, nu a mea, nu pot să trăiesc viața prin ochii tăi.(...) Am avut o discuție, i-am zis că nu pot să trăiesc viața după cum o vede el, el are nevoie de o altă tipologie de femeie, nu de mine, eu de asemenea, de o altă tipologie de bărbat și ne-am strâns mâna.”, au mai povestit cele două, în cadrul emisiunii online.