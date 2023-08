Reacțiile lui Ilie Dumitrescu și Ionel Dănciulescu după aflarea veștii despre Mircea Rednic! Tehnicianul a suferit un infarct

In articol:

Mircea Rednic, tehnicianul celor de la UTA Arad a făcut infarct miocardic în timpul meciului dintre FCSB și formația arădeană. Acesta a fost efectuat mai multe controale și doctorii au luat alegerea de a-i pune un stent.

Potrivit unui mesaj de pe pagina oficială de Facebook a clubului din Arad, Mircea Rednic a suferit un infarct miocardic și acum este observat de către cadrele medicale.

În postare este precizat următorul lucru:

„Astăzi, în urma unui control amănunțit, medicii au decis să-i monteze un stent și s-ăl țină sub observație la Spitalul Județean, pentru următoarele zile”.

Cele două legende ale fotbalului, Ilie Dumitrescu și Ionel Dănciulescu, au reacționat în consecință după ce au aflat că Mircea Rednic a suferit un infarct.

UTA Arad a făcut public anunțul pe site-ul oficial al clubului, declarând că antrenorul principal al echipei se confruntă cu probleme de ordin medical.

Citeste si: Cum scapi de hemoroizii externi fara operatie: metode de tratament pentru acasa

Citeste si: Cine sunt Viorel și Violeta, soții găsiți morți la Gura Portiței. Bărbatul fugise dintr-un spital cu o zi înainte- stirileprotv.ro

„Am jucat contra lui, colegi la echipa națională. Sănătate. Mi se pare foarte puternic Mircea Rednic. Pare incredibil. Mircea Rednic are nouă vieți. Să simți luni la meci, să stai marți și să ajungi tocmai miercuri la spital. Are o inimă bună, e lucrată. Inimă de sportiv”, au fost cuvintele lui Ilie Dumitrescu, potrivit DigiSport.

„Am avut o relație bună. Îi urez multă sănătate. Am lucrat și din postura de jucător, și din postura de conducător. Multă sănătate, să se recupereze cât mai repede. Nici nu am îndrăznit să-l spun, pentru că în momentele astea are nevoie de liniște, i-am dat doar un mesaj. Sper să fie bine și să revină cât mai repede pe teren”, a spus și Ionel Dănciulescu, conform aceleiași surse.

Citește și: Helmut Duckadam, discurs dur la adresa FCSB-ului după meciul cu UTA Arad: „FCSB nu are joc de echipă, nu are antrenor, nu are nimic.”

Mircea Rednic, tehnicianul de pe banca „Bătrânei Doamne” [Sursa foto: Facebook UTA Arad]

Citește și: Rivaldinho, discurs puternic înainte de HJK – Farul Constanța: „Și pe stradă dacă jucăm, trebuie să o facem cu putere”

Citeste si: „Și eu eram de gardă. Puteam să mă duc peste medic, dar am zis că nu îndrăznesc.” Mama Alexandrei a făcut dezvăluiri despre ultima noapte a fiicei sale- kfetele.ro

Citeste si: EXCLUSIV- Lună Plină 31 august 2023, în Pești. Cum va fi influențată fiecare zodie în parte? Astrolog Ioana Ispas: ”Puterea Lunii Pline în Pești amplifică simțurile”- stirilekanald.ro

Citeste si: Mesajul Andreei Balan după înfrângerea la dublu suferită de Victor Cornea la US Open: "Extraordinar de greu!"- radioimpuls.ro

Mircea Rednic se confruntă cu probleme cardiace

„Multă sănătate, Mircea Rednic! În timpul jocului pe care echipa noastră l-a disputat cu FCSB la Arad, antrenorul principal al echipei, Mircea Rednic, a suferit un infarct miocardic.

Astăzi, în urma unui control amănunțit, medicii au decis să-i monteze un stent și să-l țină sub supraveghere la Spitalul Județean, pentru următoarele zile.

Rednic va reveni alături de echipă după aproximativ o săptămână, în funcție de starea medicală de la acel moment. Îi dorim multă sănătate și îl așteptăm cât mai repede alături de echipă!”, se arată pe pagina de Facebook a grupării UTA Arad.