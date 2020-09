Hamude vorbeste frumos despre Nicos[Sursa foto: Instagram]

In articol:

Hamude a mărturisit la un moment dat că o place pe Alexandra de la Puterea dragostei, dar că nu vrea să intervină între ea și Nicos. De altfel, Hamude, cunoscut pentru felul tăios în care i-a criticat deseori pe băieții de la Puterea dragostei, de fiecare dată când a venit vorba despre Nicos s-a abținut de la comentarii.

Recent, Hamude a dezvăluit motivul pentru care nu-l critică pe Nicos. ”Tatăl lui Nicos, Giovanni e prietenul meu din copilărie. Îți dai seama că nu pot să am ceva cu băiatul ăla”, i-a spus Hamude lui Cristi Comănici în urmă cu câteva zile, când a intrat pe live-ul acestuia.

Nicos este extrem de apropiat de tatal sau, Giovanni[Sursa foto: Instagram]

Citeste si: Showbizul, răpus de durere. Încă un divorț zguduie lumea mondenă a României - evz.ro

Citeste si: Alexandra de la Puterea Dragostei ar fi fost lovită: ”Nicos s-ar fi băgat și...”! Cine este concurentul care ar fi agresat-o fizic

Citeste si: Nicos de la Puterea Dragostei are o relație cu o vloggeriță cunoscută?

Citeste si: Nicos si-o dorea pe Mona! Ce mesaje ii putea trimite! S-a aratat totul in emisiune!

Cine e Giovanni, tatăl lui Nicos de la Puterea dragostei

Giovanni, Ion Dumitrescu pe numele real, a făcut parte în anii 90 dintr-o trupă populară la acel moment, Elgi. După destrămarea trupei, Giovanni nu a mai reușit să se mențină în lumea muzicală și a plecat în Germania. Acolo, alături de un prieten, a fost arestat pentru falsificare de carduri și a stat aproape trei ani în închisoare.

”Din cei trei ani şi şase luni de închisoare am stat închis doi ani şi zece luni, pentru că nu am colaborat cu autorităţile. Am fost rupt de realitate. Deşi acolo s-au purtat frumos cu mine, mă durea îngrozitor gândul că îmi pierdusem familia”, a povestit Giovanni, tatăl lui Nicos de la Puterea Dragostei.

Întors acasă, Giovanni a reluat legătura cu fiul său, pe care l-a crescut apoi singur. De altfel, Nicos este extrem de apropiat de tatăl său, despre care vorbește mereu.