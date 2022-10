Relația dintre Nosfe și Mădălina Crețan, soția sa, încercată încă de la început. Prin ce au trecut ca să fie împreună: „O sarcină...”

In articol:

Regretatul Nosfe s-a stins din viață la o vârstă la care unii abia încep cu adevărat să trăiască. Vestea morții lui a șocat pe toată lumea, mai ales că aseară, cu numai câteva ore înainte de deces, a fost prezent pe scenă, în fața fanilor lui.

Pe lângă succesul pe care l-a avut în plan profesional, „Regele Trap-ului” a avut parte de multe binecuvântări și în plan personal. Artistul a trăit o frumoasă poveste de dragoste alături de Mădălin Crețan, însă drumul lor împreună a fost, încă de la început, marcat de încercări și decizii dificile. În cadrul unui interviu mai vechi, Nosfe și-a expus povestea de dragoste și a vorbit despre cum a început, de fapt, să formeze un cuplu alături de soția sa, Mădălina Crețan.

Nosfe s-a întâlnit cu cea care i-a devenit soție în timpul în care el era deja implicat într-o relație de cinci ani. Artistul a avut nevoie de circa 9 luni pentru a lua o decizie în legătură cu femeia pe care o vrea alături.

Cum a început povestea de dragoste dintre Mădălin Crețan și Nosfe?

În momentul în care a cunoscut-o pe cea care avea să-l facă tată, Nosfe se afla într-o situație sentimentală dificilă, fiind indecis în privința drumului pe care să meargă, să rămână în relația pe care o avea deja sau să înceapă o nouă poveste de dragoste alături de Mădălin Crețan. Soția regretatului artist a vorbit despre acea perioadă grea din viața lor în cadrul unui interviu.

„Din păcate pentru el, la începutul relației noastre s-a aflat într-o situație dificilă. Trebuia să aleagă între o relație de 5 ani și o relație proaspătă, care nu era tocmai relație și... I-a fost foarte greu să se hotărască, iar eu sunt destul de deschisă și a fost ceva gen: dai pasărea din mâna pe cioara de pe gard. I-a luat vreo 9 luni să se hotărască. O sarcină (râde). Am suferit”, a povestit soția artistului.

Situația nu a fost deloc roz nici pentru Nosfe în acea perioadă. Chiar dacă nu a avut nicio urmă de regret ulterior, i-a fost greu să facă o alegere.

„Și eu am suferit, să știi. Eu țin foarte mult la oameni în general și nu-mi place să fac rău oamenilor, adică eu caut tot timpul să dau o veste proastă în cel mai frumos mod posibil. Deși câteodată este o prostie și mai bine direct. Acum am învățat asta. Automat atunci când s-a apropiat sfârșitul relației, eu mi-am dat seama, fiind foarte cerebral, cum a spus și ea (n.r. soția), că am luat decizia.”, a adăugat Nosfe.